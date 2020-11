Uspešna letnja sezona i oboreni rekordi posećenosti još su veći podsticaj da Skijališta Srbije intenzivno pripremaju zimsku sezonu. Nove staze na Kopaoniku su već spremne, a direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika potvrđuje da se na Kopaoniku završava istorijski važan projekat za srpski turizam, gondola od Brzeća do Malog Karamana.

Da li ste zadovoljni rezultatima ovogodišnje letnje sezone?

Promet i broj posetilaca je povećan 2.7 puta u odnosu na prošlo leto, tako da sa ponosom možemo da kažemo da je letnja sezona u planinskim centrima premašila naša očekivanja. Zanimljiv sadržaj, obezbeđena i sigurna destinacija sa poštovanjem svih mera predostrožnosti koju preporučuju lekari i nadležne institucije, doprineli su tome da Kopaonik i Tornik na Zlatiboru ovog leta budu najposećenije destinacije u Srbiji. Svi sadržaji, kao i staza za letnje skijanje radili su tokom čitave sezone.

Zbog situacije sa korona virusom, zimska sezona se ranije završila. Koliko je to uticalo na vaše poslovanje?

Prošlogodišnja skijaška sezona se završila desetak dana ranije, ali imali odličan rezultat i izuzetnu posećenost. Tokom 4 meseca svakog dana na stazama Kopaonika skijalo je između 6 i 7 hiljada skijaša što je odličan pokazatelj da smo sve konkurentniji skijalištima u Evropi i da dobro radimo svoj posao. Radimo na planiranom razvoju i uređenju skijališta, kao i na organizaciji i pripremi staza koja je na svetskom nivou, jer to je budućnost.

Šta ste nam novo pripremili za predstojeću ski sezonu?

Sa ponosom ističemo da ove godine završavamo jedan od najvažnijih projekata za srpski turizam. Gondola koja će povezivati turističko naselje Brzeće sa centrom Kopaonika je za nas, a i za Srbiju veoma važna investicija. Doprineće razvoju podnožja ove planine i rasteretiće centar skijališta, ali i smanji broj vozila na Kopaoniku i omogućiti turistima da na udaoban, brz i lak način dođu do centra skijališta. Paralelno smo radili i na proširenju ski centra, pa će tako Kopaonik ove zime dobiti čak četiri nove staze. Skijaši bi rekli ,,pravi raj za skijanje”.

Navikli smo na popuste u novembru, kada ove godine počinju popusti i pretprodaja putem web shopa?

Ove godine počinjemo sa pretprodajom ski karata od 15. novembra kada će svi zainteresovani moći da kupe karte sa popustom od 15 posto u periodu od 15. do 30. novembra. Nastavak popusta od 10 posto je od 1. do 10 decembra, a nakon ovog perioda, skijaši će samo putem web shopa do kraja sezone moći da kupuju karte sa popustom od 5 posto. Ponavljam da ovi popusti važe samo za online kupovinu.

Da li ste menjali cenovnik u odnosu na prošlu godinu?

Želim da obradujem skijaše da će se primenjivati cenovnik koji je usvojen još 2018. godine i da cene ski karata nećemo menjati i pored izuzetno velikih investicionih ulaganja. Novina ove sezone je da nećemo imati obavezan depozit za ski karte, kao i to da će skijaši koji kupe čuvenu kartu ,,10 u sezoni” imati mogućnost da koriste i noćne staze, što do sada nije bilo moguće sa ovom kartom. Koji spust više imaće svaki skijaš.

Prethodnih godina su Skijališta Srbije unapredili sistem za kontrolu karata na Staroj planini i Torniku, a ove godine je na red došao Kopaonik. Šta će ovaj sistem omogućiti skijašima i borderima?

Trudimo se da naši korisnici u svakom trenutku dobiju najbolju moguću uslugu i kada dođu u neki od naših ski centara imaju utisak da su baš tu gde i treba da budu, u jednom savremenom, modernom skijalištu. Ovaj sistem olakšava prolaz skijaša i značajno poboljšava kontrolu i korišćenje ski karata. Takođe, pogodnost je i najsavremenija platforma za online kupovinu, a reč je o beskontaktnom preuzimanju ski karata preko aparata tzv. pickup box-ova. Korisnici svoju kartu zadržavaju i mogu da je koriste tokom više sezona, ali i da dokupe dodatne dane skijanja. Sve smo učinili da bude korak više u odnosu na protekle godine.

Kopaonik će ove zime biti domaćin jednog velikog takmičenja. Šta će značiti organizacija Evropa kupa 2021. godine za našu zemlju?

Evropa kup je jedno od najprestižnijih takmičenja i ponosan sam što će Srbija, odnosno Kopaonik biti domaćin najboljim evropskim skijašicama. Poverenje koje nam je ukazala Međunarodna skijaška organizacija, kao domaćinu značajnog sportskog događaja, je veliko priznanje za naš trud i rad. Ovim smo pokazali da smo ,,rame uz rame“ sa evropskim ski centrima. Ski centar Kopaonik svojom organizacijom, uređenošću i skijaškim kapacitetima dostigao je najviši nivo kao turistička, ali i sportska destinacija. Naši ambiciozni planovi, vredan rad i adekvatno ulaganje u skijašku infrastrukturu višestruko su se isplatili i dali odlične rezultate, a dovođenje Evropa kupa je jedno od njih. Tamičenje će se održati na Kopaoniku u februaru 2021. godine, a Srbija će prvi put posle 1984.godine okupiti najbolje skijašice Evrope u disciplinama slalom i veleslalom.

Da li ste spremni da se prilagodite svim epidemiološkim merama?

Skijališta Srbije kao odgovorno javno preduzeće preduzima sve mere kako bi korisnici naših usluga bili maksimalno zaštićeni i bezbedni. Poštovanje propisanih mera i držanje rastojanja, socijane distance je obavezno. Rukavice se podrazumevaju, a maske i bandane (zaštitne marame za sneg i hladnoću) će biti obavezne prilikom ukrcavanja na žičare. Prilaz žičarama će biti regulisan, prodajna mesta obezbeđena, kao i online kupovina ski karata. Verujemo da ćemo zajedno sa svim korisnicima usluga uživati u predstojećoj zimskoj sezoni.

Da obradujemo sve skijaše, kada počinje ski sezona?

Ski opening na Kopaoniku smo planirali za prvi vikend u decembru, tačnije od 3. do 6. decembra. Pod uslovom da vremenski uslovi to dozvole ili da temperatura bude u neophodnom minusu da pravimo sneg. Skijališta su spremna!