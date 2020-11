Nele Karajlić otkrio je da je svoj sve lošiji izgled pripisivao nemarnom načinu života. Ipak, opomena u vidu pogoršanog zdravstvenog stanja, muzičaru je stigla kao opomena za promenu životnog stila i navika, koje je godinama praktikovao. Kada je Nele Karajlić imao srčani udar imao je sreće jer se nalazio u blizini bolnice, a lekari su pravovremeno reagovali.

Svoju priču i sve ono što je prethodilo i na neki način bilo uzrok infarkta, Nele je ispričao gostujući u emisiji “Preživeli”.

– Ono što je najviše uticalo je način mog života. To se nije znalo u kom sam avionu, gde slećem, gde nastupam. Izlazim na scenu u “Rojal Albert holu” i pitam kako se zove ovaj grad, kažu mi pa London. To je bilo strašno koliko nisam znao gde sam, jer sam sinoć bio u Parizu, a preksinoć ko zna gde i sve tako. Radili smo 100 koncerata godišnje, a to je užasno teško jer se non stop putovalo – iz aviona u autobus, kola, kombi, pa nazad opet, i svaka dva dana si bio u drugom gradu – priča Nele.

Nele Karajlić imao je srčani udar i tek tada shvatio je da mora da uspori i promeni svoj način života.

– Trebalo je jedan malj da me opali u glavu, tačnije u srce, da bih shvatio da nisam svemoguć. Izgledao sam kao leš, svi najbliži su mi govorili da tako izgledam. Ali, ti kad misliš i osećaš da imaš krila, ti sebe ne vidiš. Onda imaš dva osećaja – prvo je osećanje apsolutne moći da ti sve možeš izdržati i sva ta velika putovanja i gust raspored i nabijen tempo. A drugo, misliš da ništa ne može bez tebe, pa se petljaš i u posao vozača. Daj idi ovuda, ma daj meni da vozim, i onda gubiš potpunu kontrolu nad sobom. Ne samo da ne osećaš svoje limite i ograničenja, a svaki čovek ih ima, već misliš da planeta neće moći bez tebe da se okreće.

-Ja sam bio osnivač i frontmen jednog rok benda i mislio sam da imam toliku moć, a zamislite kakav utisak onda ima jedan državnik na funkciji i koja je to količina energije koju treba usmeriti u pravom smeru. Nisam smeo sebi to da dozvolim, da doživim infarkt u 48. godini. Srećom on nije bio mnogo jak, ali recimo moj brat nije preživeo srčani udar. Ja jesam, ali izgleda da nam je to slaba tačka u porodici.

Ispričao je Nele i otkrio da je posle oporavka od srčanog udara, za njega sve bilo drugačije i da je odlučio da malo uspori.