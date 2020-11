Teniser Aleksandar Zverev našao se u srcu skandala, a optužbe protiv njega ne prestaju. Samo što se stišala prašina koju je podigla njegova bivša devojka Brenda Patea rekavši da je trudna i da će sama da odgaja njihovo dete, oglasila se i prethodna bivša – Olga Šaripova. Olga je iznela svoju stranu priče, neimenovavši tenisera, ali je medijima bilo jasno da je upravo on taj koji je ugrozio bivšu devojku.

– Mene su tukli i neću više da ćutim. Želim da ispričam ličnu i tešku priču za mene, koju sam prošla i ostavila u prošlosti. Pišem ovo da bi devojke koje su u istoj situaciji, ili su bile, ne bi osećale same i da bi imale snage da nastave dalje da žive. Bila sam žrtva nasilja u porodici – počela je svoju ispovest Olga.

– Prvi put se to desilo na početku veze, došlo je do svađe i dobila sam udarac glavom o zid, sa toliko snage da sam sedela na podu. Šta se posle desilo? Bila sam optužena da sam podigla ruku. Osoba koja me je udarila sekund ranije ustala je i vikala na mene ne zato što je on udario mene, nego jer sam ja htela njega? Kako je to moguće? Zašto ga nisam odmah ostavila? Zašto sam mu oprostila? Stvarno ne mogu da odgovorim na ova pitanja. Volela sam ga. Iskreno volela i želela da budem sa ovom osobom. Mislila sam da je to samo greška koju ćemo popraviti zajedno i ostaviti je u prošlosti – napisala je Olga i dodala:

– Stajala sam na ulici u Njujorku i nisam znala gde da odem, ni šta da radim. Pokušao je da me uguši jastukom, udario je moju glavu o zid, uvrtao mi ruke i u tom trenutku sam bila uplašena za svoj život. To je bilo daleko od prvog puta da je digao ruku na mene u vezi.

Posle optužbi na njegov račun, teniser Aleksandar Zverev odlučio je da se oglasi i uradi nešto kako bi se zaštitio od optužbi.

– Optužbe moje bivše devojke Olge Šaripove, koje sam pročitao u medijima, su neosnovane. To me je veoma rastužilo. Poznajemo se od kada smo bili deca i mnogo toga smo prošli zajedno. Veoma mi je žao što daje takve izjave. Njene optužbe jednostavno nisu istina. Bili smo u vezi, ali ona se završila pre mnogo vremena. Ne znam zašto Olga sada iznosi ovakve optužbe. Nadam se da ćemo naći način da razgovaramo na odgovoran i odgovarajući način. – prenosi tenisereve reči “Kurir sport”.

A onda je Olga odlučila da mu se javno obrati i da mu saopšti da je ovo tek početak njene priče.

– Moja priča je tek započela. Ne znam da li to sam pišeš ili neko ko vodi tvoj “Instagram”. Do sada nisi imao hrabrosti direktno da mi odgovoriš. Jer ne lažem, a oboje to znamo. Ne bojiš se da kažem istinu, zar ne? Želim da pokažem svim muškarcima koji sebi dopuštaju da se odnose loše prema ženama da nismo neka vrsta ukrasa, nismo +1, nismo lutke sa kojima se može postupati na bilo kakav način. I ako si mislio da ću nakon svega što sam prošla u toj vezi ćutati, onda si pogrešio. Nisi mogao lično da odgovoriš na moja pitanja. Morala sam ovo da učinim – poručila mu je Olga i time nagovestila da će na ovu temu imati da kaže još mnogo toga.