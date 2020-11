Premijera filma „Toma“ očekuje se početkom sledeće godine. Glumac Milan Marić, kao i cela ekipa, nadaju se da epidemija virusa korona neće poremetiti planove i da će gledaoci u bioskopskim salama širom zemlje uskoro uživati u filmu o najvećem boemu sa ovih prostora. Tomu Zdravkovića u filmu igra upravo Milan, i kako kaže, najvažniji zadatak ovog filma je da pruži odgovor na pitanje – otkud tolika tuga?

– Svaka njegova pesma ima neku tužnu nit, neku tugu koja provejava. I u filmu „Toma“ na to pokušavamo da damo odgovor – otkud tolika tuga? Snimanje je trajalo oko tri meseca i bili smo veoma disciplinovani, uživali smo na snimanju. Ipak, sve vreme na pameti nam je ova situacija sa epidemijom. Ostalo je još nekoliko dana snimanja i nadamo se da će premijera biti početkom sledeće godine – rekao je popularni glumac u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

Otkrio je i da kada je otišao na kasting, na poziv Dragana Bjelogrlića, isprva nije verovao niti razmišljao o tome da bi mogao da dobije ulogu.

– Na kasting sam otišao iz želje da probam. Nisam ni razmišljao o tome da bih zaista i mogao da dobijem ulogu s obzirom na to koliko smo fizički Toma i ja različiti. Međutim, kada se to desilo, e onda sam se zapitao – Šta ćemo sad? Prvo smo morali da savladamo tu ogromnu fizičku razliku između mene i Tome. To je bio prvi izazov. Naravno, scenska maska je tu sve rešila. I mogu s ponosom da kažem da ćemo prvi put na našem filmu videti takvu masku i toliku transformaciju jednog lika. To je veoma izazovan posao jer film pokriva gotovo 40 godina njegovog života – kaže Milan Marić.

Okosnicu ovog ostvarenja koje se s nestrpljenjem očekuje čini i odnos Silvane Armenulić i Tome.

– Odlučili smo da ispričamo i tu priču, da to bude jedna od osnova našeg filma, šta se to dešavalo između Tome i Silvane. U našem filmu je Silvana Tomi uvek nedostižna. Uvek mu je blizu i kad god se pojavi promeni mu sve, ali uvek mu beži – otkriva Milan.

Mladi glumac osvrnuo se i na pojam boema i boemskog života i istakao da iako možda sa strane to može delovati kao zabavno i lepo, istina je zapravo potpuno drugačija.

– Ja lično, i u filmu, ne branim Tomu i njegov način života. Samo ga razumem. Biti boem je jedna užasno teška disciplina, to je destruktivno stanje, ono uništava i samog boema i sve oko njega, iako sa strane može da deluje da je super. Ne želimo da ispričamo romansiranu verziju Tome, već bih voleo da ga ljudi razumeju. To pokušavamo da uradimo, da pokažemo širi kontekst. Ovo nije dokumentarni film i ne držimo se toga da sve bude tačno i precizno. Već da pokažemo šta to znači biti boem, otkud sva ta tuga, šta je taj iks faktor u njegovom životu. On je živeo jugoslovenski san, bio je jedna od najvećih zvezda Jugoslavije, a ipak je bio nesrećan. Govorimo o tome kako su nastale njegove pesme, ko su bile njegove ljubavi.

Milan otkriva i da je uživao u čitanju Tominih pesama.

– Mnogo je čudno kada čitate tekstove njegovih pesama bez muzike. To je poezija. Kao Prever. Ljubavno morbidna poezija, ali poezija. On je pevao ono što je živeo i u tome je suština. To je bio život koji uništava njega i sve oko njega – zaključio je naš talentovani glumac.