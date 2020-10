Usijava se atmosfera sa one strane Atlantika, što zbog virusa koji posle kratkog “primirja” ponovo odnosi žrtve, što zbog izbora za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Velike kampanje i skupovi ovog puta su ustuknuli pred pandemijom i merama opreza, ali kandidati su pronašli druge načine da se obračunaju. I to žestoko. Nije lako ni kladioničarima, jer jednog dana kvote skaču na aktuelnog prvog čoveka, republikanca Donalda Trampa, dok su već sledećeg dana sve šanse na drugoj, Demokratskoj strani, kod Džoa Bajdena, potpredsednika u mandatu Baraka Obame. No, već 3. novembra saznaćemo ko će se useliti u Belu kuću ili, pak, ostati u njoj.

Dok kontroverzni Tramp nema podršku medija i uticajnih ljudi, ili nam se samo tako čini, Bajden može da računa na ceo Holivud i intelektualnu elitu, u šta možemo da se uverimo i ako bacimo pogled na društvene mreže, gde ga u zvezde kuju zvučna imena filmske i muzičke industrije.

Ukoliko pobedi, postaće najstariji američki predsednik u istoriji. A ko je gospođa uz čiju bi bezrezervnu podršku mogao da ostvari ono o čemu toliko dugo sanja? Ko je žena koja bi mogla da zameni Melaniju u ulozi domaćice čuvenog zdanja u Aveniji Pensilvanija?

Džil Bajden ima bogatu radnu biografiju. Rođena je u maju 1951. godine u Nju Džerziju, a odrasla je sa četiri sestre u Pensilvaniji, gde je upisala fakultet za dizajn, jer je želela da postane kreatorka. Otprilike u isto vreme udala se za ljubav iz srednje škole, ragbistu Bila Stivensona. Međutim, brak je bio kratkog veka. Shvatila je da on nije čovek njenog života, kao što ni moda nije ono što je zaista interesuje. Zato je odustala od krpica i krojeva, i upisala studije engleskog jezika. Diplomirala je, doktorirala i počela da predaje na fakultetima, čak je razvila nekoliko progresivnih programa u oblasti obrazovanja.

Kako je Bajden nizao uspehe na političkoj sceni, tako je raslo interesovanje za njegov privatni život, pa je američka javnost, između ostalog, saznala da se Džil u ranoj mladosti bavila manekenstvom. Nije to bilo ništa ozbiljno, objasnila je kasnije:

‒ Odradila sam nekoliko poslova i za svaki sam dobila dvadesetak dolara. Trebalo je platiti studije.

Kratka ili ne, manekenska karijera odvela ju je pravo do budućeg supruga. Naime, Bajdenu, tadašnjem senatoru, za oko je polovinom sedamdesetih zapela njena fotografija na reklami koju je video na autobuskoj stanici. Povukao je neke veze kako bi dobio broj telefona lepotice sa postera. Pristala je da izađe s njim iako nije znala ni kako izgleda. Bilo je to jedne subote, u leto 1975. godine.

‒ Dotle sam se zabavljala sa mladićima koji su nosili farmerke i obične majice, a on se na mojim vratima pojavio obučen kao kavaljer, u savršeno skrojenom kaputu. Kad sam ga videla, pomislila sam “nema šanse da ovo uspe”. Nisam nam davala nikakve šanse, a tu je i devet godina razlike – prisetila se u intervjuu za “Vogue”.

Izašli su u bioskop, a na rastanku je umesto poljupca za laku noć dobila tek nežan stisak ruke. Dovoljno da se iste večeri pohvali majci kako je konačno upoznala “jednog džentlmena”. Uskoro je saznala da je izgubio ženu i ćerku u saobraćajnoj nesreći, i da ima dva sina, Hantera i Boa, koji su tada bili teško povređeni. Dve godine posle prvog sastanka, Džil i Džo izgovorili su sudbonosno “da” u Njujorku, u kapeli u sklopu zgrade Ujedinjenih nacija. Pre toga je četiri puta odbijala njegov verenički prsten. Kasnije je objasnila da je želela da bude sigurna da će brak funkcionisati u svakom segmentu, a ne bi mogla da podnese da njegovi sinovi izgube još jednu majku.

Ipak, nije imala nameru da bude samo domaćica, iako se savršeno snalazila u kućnim poslovima, a i u ulozi majke, posebno kada je 1981. na svet donela ćerku Ešli. Paralelno je radila na klinici, u kojoj je adolescentima sa psihičkim problemima predavala engleski i kao profesorka u srednjoj školi. Doktorat je stekla na univerzitetu u Delaveru. Bilo je to 2007, iste godine kada je stajala pored supruga dok je polagao zakletvu kao novi potpredsednik SAD. Odlučila je da, uprkos njegovoj visokoj funkciji, zadrži svoj posao, što je bio potez koji je sve iznenadio.

Gospođa Bajden je veliki filantrop. Pomaže porodicama vojnika i veterana, radi na poboljšanju prava i položaja žena u afričkim državama, angažovana je u nacionalnoj fondaciji za borbu protiv raka dojke. Stigla je i da napiše knjigu “Where the Light Enters”, kao i dve za decu. Iako će sledećeg leta proslaviti sedamdeseti rođendan, redovno se bavi nimalo lakim atletskim disciplinama, kao što su trke na duže staze, od pet i deset kilometara. Dok ona trenira na sportskim stazama, njen suprug trči počasni krug sa Donaldom Trampom. Uskoro ćemo videti ko je u boljoj kondiciji.

U pomenutoj knjizi junakinja naše priče opisala je kako provodi vreme sa suprugom, decom i unucima.

‒ Nema mnogo tih slobodnih trenutaka, naročito ne onih koje Džo i ja možemo da provedemo sami. Zato se trudim da iz njih najviše izvučem. I nikada ne razgovaramo o politici.

Dok je Bajden bio potpredsednik Džil su zvali “drugom damom”. Da li će postati i prva, saznaćemo za koji dan.