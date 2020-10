Sara Brajović rekla je „da“, ali identitet njenog izabranika ostaje pod velom tajne

Devojka čiji je život obeležen modom i umetnošću, Sara Brajović, sudbonosno „da“ izgovorila je sredinom oktobra na romantičnoj ceremoniji u Firenci, u prisustvu porodice i najužeg kruga prijatelja. Jedna od najpoznatijih Srpkinja u Evropi, pijanistkinja, glumica, manekenka, a iznad svega trendseterka, čiji je stil javno pohvalila i Ana Vintur, rado je sa čitaocima našeg magazina podelila svadbene fotografije, dodajući u šali da bi to mogao da bude i modni editorijal bez iznošenja intimnih detalja. O svom izabraniku govori biranim rečima, poštujući njegovu želju da ne bude deo javnog života.

‒ Dobar je čovek, volimo se i srećni smo. To je najbitnije. Upoznali smo se pre nekoliko godina, sasvim slučajno. Tog dana bila sam neraspoložena, osećala sam se kao da mi se svet srušio. Otišla sam na žurku gde je bilo puno ljudi, a njega sam primetila jer ga je u masi „obeležavalo“ neko posebno svetlo koje je stvarao zalazak sunca. Ne šalim se. Naježila sam se. Znala sam da je to znak. „And the rest is history.“

Na retkim fotografijama na kojima se pojavljuje njen muž ne vidi se njegovo lice. Slučajnost ili namera, pitamo je.

‒ S obzirom na to da nije javna ličnost, ne vidi razlog da bude u medijima. Meni je to sasvim u redu, jer je naša veza naša lična stvar.

Da je pred Sarom Brajović važan dan, javnost je saznala zahvaljujući objavi njene prijateljice Marije Karan: „Najlepša devojka se udaje. Volimo te svi.“ U rukama naše glumice kasnije je završio bidermajer.

‒ Vodila se „bitka“ između nje i jedne Francuskinje. Marija je pobedila ‒ priseća se Sara uz osmeh.

Budući da važi za ikonu stila, mnogi su željno iščekivali da vide venčanicu lepe neveste, koja je posle udaje zadržala svoje prezime.

‒ Mnogo puta sam nosila kreacije engleske dizajnerke Alis Temperli. Kad je došlo vreme za svadbu, znala sam gde ću naći idealnu haljinu. Odabrala sam je za manje od minut…

Nastavak ekskluzivnog intervjua sa Sarom Brajović, kao i prelepe fotografije sa venčanja, pronađite u najnovijem broju magazina “HELLO!”