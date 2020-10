Edita Aradinović – dečko koji je osvojio njeno srce našao se u centru interesovanja javnosti…

Edita Aradinović, pevačica koja se pored neverovatne boje glasa, ističe i po neobičnoj lepoti i atraktivnom izgledu, godinama je uspevala da svoj emotivni život sakrije od radoznalih pogleda. Ipak, nedavno su se pojavile paparaco fotografije na kojima se za ruku drži sa misterioznim muškarcem.

Mnogi su se trudili da saznaju identitet novog dečka Edite Aradinović, kome su dodelili različite epitete.

Kako bismo saznali istinu, kontaktirali smo Editu, koja je za portal Hellomagazin.rs otkrila da li je zaljubljena, ko je misteriozni muškarac zaslužan za njen osmeh, ali i na čemu posvećeno radi u poslednje vreme.

Edita Aradinović – dečko je tema koju je dugo čuvala za sebe…

Dugo ste uspevali da svoju intimu skrivate od očiju javnosti, da li su razlozi za to upravo brojne neproverene informacije?

– Pre svega nisam planirala ni da pričam o ovome, jer sam u par navrata objasnila medijima da više necu pricati o svom privatnom zivotu. Kao što možete da primetite komunikativna sam i društvena, kako uživo tako i na društvenim mrežama i ne radim ništa što može ugroziti mene i moju okolinu. Moja je samostalna odluka da živim jedan normalan, skladan život, ujedno i turbulentan zbog posla, i nemam vremena za ovakve stvari, ali sada sam primorana da pričam o tome, jer kruže neistine, i time narušavaju mir jedne ili više porodica, što nije uredu. Istina je da sam u vezi, sve ostalo je neistina.

Postoji li misteriozni mladić, koji ponosno nosi titulu dečko Edite Aradinović?

– Postoji, i on nije oženenji političar, on je pre svega doktor, lekar. Da li se on privatno bavi politikom, kako i na koji način to je njegova stvar.

Kako biste opisali jedan svoj dan?

– Živim jedan sasvim običan život, puno radim, ranije ležem i tako mi odgovara. Ustajem ujutru, odradim trening, doručkujem, i započnem dan uglavnom u studiju.

Pesma koju ste radili za Marinu Visković napravila je ogroman uspeh, a poznato je i da pomažete svojoj

sestri u stvaranju novog albuma.

– Da i drago mi je da je Marinina pesma pronašla svoj put i da se dopada publici i kolegama. Za sestru sam uvek tu, i mi smo jedan tim koji se drži zajedno, naravno da pomažem svim svojim prijateljima kao i oni meni.

Da li je prava Edita ona koja je na sceni, ili ona koja stoji iza pesme, kao autor?

– Prava Edita je sasvim neka treća, još ni ja nisam saznala ko je.

Priča se o duetu koji spremate sa Eminom Jahović. Dva izuzetna vokala, prelepe žene i jake energije, kao sudar Titana, šta očekujete od pesme?

– Emina je divna! Hvala joj na pozivu, sjajno smo se provele i pesma je predivna baš kao i ona. Ne očekujem ništa, samo želim da publika uživa u dobroj muzici.

I za kraj, otkrijte nam da li radite na još nekom novom projektu?

Apsolutno, radim na novoj pesmi koja će se zvati “DOM” i baš brzo ćete imati priliku i da je čujete i vidite. Radujem se tome.