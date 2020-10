Aleksandar Zverev našao se u centru velikog skadala, a ime slavnog tenisera spominje se u veoma lošem kontekstu. Samo što se stišala prašina koju je podigla njegova bivša devojka Brenda Patea rekavši da je tudna i da će sama da odgaja njihovo dete, oglasila se sada i prethodna bivša – Olga Šaripova.

Ona je na svom “Instagram” profilu iznela stravične optužbe na račun Zvereva. Iako nigde nije navela njegovo ime, svetski mediji su procenili da se radi o njemu jer su upravo tada na US openu bili zajedno u vezi.

– Mene su tukli i neću više da ćutim. Želim da ispričam ličnu i tešku priču za mene, koju sam prošla i ostavila u prošlosti. Pišem ovo da bi devojke koje su u istoj situaciji, ili su bile, ne bi osećale same i da bi imale snage da nastave dalje da žive. Bila sam žrtva nasilja u porodici – počela je svoju ispovest Olga.

– Prvi put se to desilo na početku veze, došlo je do svađe i dobila sam udarac glavom o zid, sa toliko snage da sam sedela na podu. Šta se posle desilo? Bila sam optužena da sam podigla ruku. Osoba koja me je udarila sekund ranije ustala je i vikala na mene ne zato što je on udario mene, nego jer sam ja htela njega? Kako je to moguće? Zašto ga nisam odmah ostavila? Zašto sam mu oprostila? Stvarno ne mogu da odgovorim na ova pitanja. Volela sam ga. Iskreno volela i želela da budem sa ovom osobom. Mislila sam da je to samo greška koju ćemo popraviti zajedno i ostaviti je u prošlosti – napisala je Olga i dodala:

– Stajala sam na ulici u Njujorku i nisam znala gde da odem, ni šta da radim. Pokušao je da me uguši jastukom, udario je moju glavu o zid, uvrtao mi ruke i u tom trenutku sam bila uplašena za moj život. To je bilo daleko od prvog puta da je digao ruku na mene u vezi.

Javnost je veoma oštro osudila Aleksandra Zvereva, a oni najslobodniji su naveli i njegovo ime u komentarima. Olga je svaki taj komenatar lajkovala i time potvrdila da je reč o njemu. Aleksandar Zverev se do sada nije oglasio povodom ovih stravičnih optužbi.

