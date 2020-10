Čini se da Uma Turman (50) polako ali sigurno iza sebe ostavlja izuzetno teško razdoblje u kom se razvela, a zatim i mukotrpno borila za starateljstvo nad ćerkom Lunom. Iako su od tada prošle tri godine, glumica se povukla u svoj svet i nije se moglo pročitati mnogo noviteta o njoj. Međutim, kako posle svage kiše sođe sunce, i kod slavne holivudske glumice ponovo cvetaju ruže. Naime, Uma Turman nije ni sanjala da će joj se u vreme pandemije korona virusa dogoditi ljubav o kakvoj mašataju mnoge žene širom sveta.

Naime, strana štampa piše da je Uma ponovo zaljubljena i to kao nikada do sada. Ljubav svog života srela je jednog sasvim običnog dana dok je šetala kućnog ljubimca. Otkako je krenula pandemija korona virusa, glumica se pridržavala svih mera i uglavnom je boravila u svom domu u Hamptonsu. Izlaske je svela na minimum i to samo do prodavnice, kao i da prošeta psa.

Upravo tokom jedne od šetnji prelepom obalom poznatom kao “Long Beach”, dogodio se njen fatalni susret sa arhitektom Piterom Sabetom (50).

– Piter nije imao pojma ko je Uma. Ona je šetala poznatom plažom i u trenutku kada je prošla pored njega, on je zamolio da pričuva i njegovog psa, dok on ode malo da zapliva – rekao je izvor blizak paru, prenose američki mediji. Glumica je bez reči pristala i tada započinje njena filmska ljubavna priča.

Uma i PIter od tog dana postali su nerazdvojni i ne mogu da žive jedno bez drugog.

– Sada, nekoliko meseci kasnije, ludo su zaljubljeni i planiraju zajedno da ulože novac u nekeretinu u Hamptonsu – dodao je izvor i istakao da je glumica, inače mama troje dece, srećnija nego ikada.

