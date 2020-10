Milica Milša i Žarko Jokanović u predivnom su braku više od dve decenije. Njihova ljubav primer je mnogim parovima kako se iskreno i svim srcem voli.

– Što smo stariji i više u braku, meni se čini da ga sve više volim i da smo sve vezaniji i čini mi se da otkrivam nove neke vrline. A sve manje mi smetaju njegove mane. Ne znam, možda se sve više i više zaljubljujem u njega kao tinejdžerka – izjavila je glumica pre nekoliko godina za domaće medije.

Kao što i često sami kažu za medije, za sreću i ljubav je potrebno malo i ne pate za skupocenim proizvodima ovog potrošačkog društva. Gostujući u emisiji “Praktična žena”, Milica je posle dve decenije otkrila da u prvi mah nije želela da se uda za Žarka.

– Ja sam odmah rekla “ne”. Apsolutno ne. Ali, naravno, bacite to niz vodu. Jer sam samo nedelju dana kasnije rekla “da” – kroz osmeh je rekla Milica Milša i otkrila šta je navelo da promeni mišljenje.

– On je neverovatan. Eto vidite šta je on u stanju da uradi za nedelju dana. Kako me je obrlatio. Ma ne, šalu na stranu, on je pametan, duhovit, šarmantan i to je tako. Dalje on je fantastičan kuvar. On je bio u stanju da napravi 17 razkičitih jela u jednom danu. Zaista je poseban po svemu,. I tako su dani prolazili, a onda je došao čuveni “Svetosavski bal”, gde sam ja poželela da igram valcer, misleći da Žarko to ne ume. Ali kada je krenuo da pleše, zavrteo me i odmah posle toga sam rekla “da” – ispričala je Milica i pokazala još jednom koliko iskreno voli svog supruga.