Ana Sević sprema tužbu, još jednu u nizu protiv Darka Lazića, a ovoga puta povod je “povreda časti”. Poznato je da je pevačica već pokrenula tužbu protiv bivšeg supruga zbog neplaćene alimentacije, a sada će se, kako prenose domaći mediji, ponovo sresti pred sudom. Povod za to je ispovest Darka Lazića, tokom koje je istakao da ćerku Lorenu nije video godinu dana.

– Lorenu sam video pre godinu dana, to morate da pitate gospođicu Sević. Nedostaje mi najviše na svetu, sve bih dao da je vidim na sat vremena, na minut. To što Ana i ja nismo razrešili neke stvari, samo sam rekao njoj da ćemo rešiti, ali ona neće meni nauditi, nego detetu. Svako dete ima pravo da bude sa ocem, ako ćeš preko deteta da me sabotiraš… Oni su bitni, mi smo tu da ih zaštitimo, kao i svaki roditelj koji normalno razmišlja. Više mi je pun… ona stvar. Vidim na šta su ljudi spremni da bi sebe oprali. Ja ako nisam zadovoljan, neće imati ni žena, ni devojka, ni dete. – ispričao je Darko u “Premijeri vikend specijal”.

Kada je ovo čula, trudna pevačica doživela je šok i pretrpela stres, a onda je na svom “Instagramu” podelila dokaze da je Lorena sa ocem provela svoj rođendan u Brestaču. Ipak, odlučila je da se tu ne zaustavi. Ana Sević sprema tužbu protiv Darka i to za “povredu časti”.

– Odnos Ane i Darka od razvoda nije dobar, ali je ona dugo pokušavala da ignoriše sve što on radi i govori kako mala Lorena ne bi osetila da postoji i najmanji problem. Iako se činilo da će Darko poštedeti Anu gluposti i izigravanja žrtve dok je trudna, ispostavilo se da nema poštovanja ni prema čemu. Bila je šokirana kada su joj javili da je rekao za ćerkicu da je nije video godinu dana i to ju je jako potreslo, zbog čega je rešila da stavi tačku na opraštanje i konačno mu pokaže da je prešao sve granice. – rekao je izvor blizak pevačici za “Alo”.

– Mogla je godinama sama da se muči i zarađuje za sve što je potrebno njihovoj ćerkici, ali više ne želi da sluša kako je loša majka koja brani ocu da viđa dete. Pogotovo što je ona ta koja je forsirala Darka da viđa Lorenu, kada je to vešto izbegavao i kada mu je sve bilo preče. – dodaje izvor i otkriva kakvu će tužbu Ana podneti protiv Darka.

– U tužbi koju će do kraja nedelje podneti, Ana ne traži novac, već da dostojanstveno odbrani svoju čast i da dokaže da je Darko slagao sve što je rekao.