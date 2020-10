Svi oni koji prate novu sezonu Državnog službenika, ovog vikenda na Superstar kanalu mogli su da vide mladu glumicu, Milenu Radulović, u sasvim drugačijem izdanju. Popularna glumica je za potrebe serije morala da promeni svoj lični opis jer se Lidija, lik koji tumači, našla na važnom tajnom zadatku.

Kao analitičarka zaposlena u Službi, Lidija je preuzela dužnost agenta u želji da preispita misteriozno ubistvo svog bivšeg momka Ognjena. On ju je prethodno upozorio na firmu Košnica, sumnjive radnje koje se tamo odvijaju, kao i na vlasnika Stefana čije namere nisu baš najiskrenije. Lidija se dobro snašla u ulozi tajnog agenta i uspela je prerušena da se ubaci u Košnicu, ali će je njena odgovornost prema zadatku dovesti u veliku opasnost.

Transformacije i promene izgleda nisu neuobičajene kod glumaca koji često u skladu sa ulogama koje tumače menjaju svoj lični opis, nekada i do neprepoznatljivosti. Milena Radulović svakako važi za jednu od naših najlepših mladih glumica za koju se vezuje elegantan i prirodan izgled, a ovom promenom pokazala je i da joj crna kosa i malo ležerniji stil savršeno stoje.

Što se tiče Državnog službenika, još uvek se ne zna da li će Lidija uspeti da reši slučaj i izbegne opasnost koja joj vreba, ali sigurno je da čak i kao crnka ima Bakračevu ljubav i naklonost. Možda joj baš on pomogne da se izvuče iz opasnosti i odradi svoj zadatak do kraja. To ćemo saznati narednih vikenda od 21 čas premijerno na Superstar TV kanalu.