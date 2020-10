Aleksandra Tomić Đeđa je glumica i dugogodišnja izabranica Andrije Miloševića. Oboje su izuzetno duhoviti i šarmantni, pa su kao par osvojili srca publike. Kada je o njima reč, mnoge zanima kada će ljubav ozvaničiti brakom i izgovoriti sudbonosno „da“.

Đeđa je upravo govorila o tome kada je komentarisala svoje fotografije na „Instagramu“ u emisiji „Inštagram“. Aleksandra Tomić Đeđa komentarisala je fotografiju na kojoj se nalaze Andrija Milošević, Viktor Savić i Aleksandar Radojičić.

‒ To su moja dva druga i moj momak ‒ rekla je Aleksandra. Onda je duhovito dodala:

‒ Mada je nekako čudno to momak u ovim godinama. Budući muž, moram da se udam.

Ovom prilikom Đeđa je progovorila i o njihovim željama i planovima vezanim za brak.

‒ Mi planiramo svadbu konstantno i ne planiramo je uopšte zato što nemamo vremena za svadbu. Ja bih volela da našu ljubav proslavimo sa prijateljima i porodicom i verovatno će se to desiti jednog dana, ali ne znamo kada ‒ otkrila je Đeđa.

Slično je o velikoj želji za stvaranjem porodice sa Đeđom nedavno govorio i Andrija Milošević.

– Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda dođete do jednog momenta kada to pomislite. U stvari, život istinski morate da živite bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete ništa da kalkulišete, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi. Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti – ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu ‒ otkrio je Andrija, koji je ludo zaljubljen u svoju devojku.