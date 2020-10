Brak Tanje Savić i njena danonoćna borba za starateljstvo nad sinovima sve su turbuletniji. Brak sa Dušanom Jovančevićem, sa kojim je već 11 godina, toliko je buran da je posledice osetila i karijera. Ipak, ovo što se sada dešava gore je od svih ranijih dešavanja. Njena deca mesecima su daleko od nje, a svaki njen apel i mobla da vidi Maksima i Đorđa bili su uzaludni.

– Znam da je očekivao da ću potrčati za njim. On je i pre dve godine odveo sinove bez mog znanja, pa sam ja pojurila. Bila je to najklasičnija ucena decom, tako je i sada. Strašno je kad vas neko zadržava u braku ili vezi samo zato što bezgranično volite decu i ne možete da zamislite život bez njih. Međutim, više ne mogu da mu opraštam jer samo ja znam sa koliko tuge i straha sam se suočila u trenucima kad nisam znala gde su Maksim i Đorđe. Ostaje mi da mu svojom odlučnošću dam do znanja da više ne može tako da se ponaša prema meni – rekla je Tanja slomljenig srca u iskrenoj ispovesti za magazin “HELLO!”.

Brak Tanje Savić uskoro bi mogao da bude okončan?

I dok se ona svim silama bori da svoje sinove zagrli i bude ponovo sa njima, “SCANDAL!” ekskluzivno saznaje da Tanjin muž Dušan ima novu devojku u Australiji. Prema rečima dobro obaveštenog izvora, on s tom ženom planira i venčanje, ali i treće dete.

– Svi Dušanovi poznanici iz Gold Kosta bruje na sva usta da se on zaljubio do ušiju i da jedva čeka da se venča – objašnjava izvor.

Prema ovim navodima, Dušan je raskrstio i shvatio da s Tanjom nema budućnost, pa intenzivno razmišlja o razvodu.

– Ta žena prihvata i Dušanove sinove i želi da mu rodi još dece, a Dušan je, čini se, raščistio sa sobom u glavi i shvatio da je s Tanjom kraj. Ostalo mu je jedino da se izbori da deca ostanu s njim. Sve to će dotući Tanju, imaće žena nervni slom kad sve to sazna. Ne znam kako će ona dalje da se bori, ali neće joj biti lako. On za sada krije tu vezu, ali neće još dugo i ne bi me čudilo da ona do kraja godine ostane trudna – završava dobro obavešten izvor ovog lista.