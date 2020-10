Verica Šerifović pre dve godine saznala je da ima rak dojke, ali o svojoj borbi dugo nije želela javno da govori. Svoju borbu vodila je na Institutu za onkologiju u Beogradu, a kada je uspešno pobedila bolest donela je veliku odluku. Naime, Verica je odlučila da se povuče iz javnosti, i vratila se u rodni Kragujevac. Danas tamo ima svoju poslastičarnicu koja je ostvarenje njenog velikog sna.

Sada, dve godine posle borbe za zdravlje, Verica Šerifović otvorila je dušu i otkrila kako je sve to izgledalo.

–Znate kako ljudi obično kažu ‘Ma meni to ne može da se desi!’ ali desilo se eto da sam se i ja razbolela. – počela je svoju ispovest Verica.

–Međutim, ni posle svega ja toliko ne želim toga da se sećam tako da ne znam ni tačan datum svoje operacije. To svakoj ženi može da se desi, da se ustanovi kao meni karcinom dojke. Srećom, pa me je doktor Džodić operisao, a on je bio veliki stručnjak. Nažalost, i on nas je napustio nedavno. Meni je bilo najvažnije taj način na koji on saopštava bolest, sa onim njegovim toplim očima, blagim osmehom, rečima ‘Pa nešto mi baš i niste dobro, moraćemo malo da se družimo!’. Tim svojim pogledom me je uverio da ću ja to sve vrlo lako da prevaziđem i da ću da ozdravim – objasnila je Verica za “Star”.

Verica ističe da joj je vedar duh i pozitivno razmišljanje u mnogome pomoglo da pobedi bolest i ozdravi.

–Ubrzo je usledila operacija koja nije bila teška jer je bolest bila na samom početku. Najbitnije je da verujete u svoje ozdravljenje i da vodite računa o sebi. Tada sam promenila način ishrane, ubacila sam čajeve, limun i sodu bikarbonu. Jeste bilo teško, ali ne želim više toga ni da se sećam. Treba podići ručnu, kada osetite umor, sedite, a ne kao ja koja do dva noću ostanem u poslastičarnici da radim – kaže Verica koja ponosno ističe da joj je Marija bila najveća podrška i da su njena snaga i pozitivna energija uticali na njeno ozdravljenje.

– Marija je bila sve vreme uz mene, trudila se da bude jaka. Moram priznati da je njoj moja bolest teže pala nego meni. To su mi govorili njeni prijatelji, da se preda mnom pravila jaka, a da joj je zapravo veoma teško palo – rekla je Verica jednom prilikom za “Kurir”.

Posle operacije, Marija je majku odvela na dvonedeljni odmor u Španiju, kako bi zajedno provele vreme i odmorile se. Verici je njena podrška značila i motivisala je da se još više bori za svoje ozdravljenje.