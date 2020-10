Goca Tržan – Beba je moja najveća želja

Želja da se po drugi put ostvari u ulozi majke i suprugu Raši Novakoviću podari prvo dete, pevačicu Gocu Tržan nikako ne napušta. Iako je već prošla kroz težak i mukotrpan proces vantelesne oplodnje, ona ne želi da odustane.

– Samo žene koje prolaze kroz vantelesnu oplodnju znaju koliko je to zapravo težak proces. Mesecima pre odlaska idete na analize, gde vam svakih nekoliko dana vade krv. Potom to nosite kod lekara, pa sve tako ukrug. Dok dođe do samog procesa, treba da se steknu određeni uslovi, a uz sve to radite i posvećeni ste brojnim obavezama. Govorim o svemu ovome javno zato što mnoge žene to smatraju velikom tabu temom, a zapravo je veoma bitno za našu zemlju da se rađaju deca. Mnogi misle da je to lako, a u stvari je to jedna ozbiljna stvar kojoj maksimalno treba da se posvetite – rekla je Goca nedavno za “Blic” nakon što je bila na vantrelesnoj oplodnji.

Goca i Raša su u popularnoj emisiji koja prati njihov život pričali na temu potomstva.

– Verujem da ću sigurno biti trudna, i onda zamišljam kako bi trebalo da izgleda to malo čudoviste. Šta bi više voleo, dečaka ili devojčicu? – pitala je Goca Rašu.

– Dečaka. Mislim da bih lakše na kraj izašao s njim. Neću morati puno da mu objašnjavam – odgovorio je Raša.

Goca je svesna šta je najveći problem u njihovoj borbi za potomstvo i ne želi da o tome ćuti.

– Ističe nam vreme. Ono što u svemu ovome najviše mrzim je zo što vreme kao kategoriju ne mogu da vratim, ne mogu da kontrolišem. U našem slučaju ona nije na mojoj strani. I sada smo došli do nekog trenutka kada stojimo na stanici i gledamo voz koji odlazi daleko. Ali mi moramo sprint da trčimo da se uhvatimo za poslednju ručku. Ja duboko osećam da će nama to da uspe – optimistično je Goca zaključila u svojoj emisiji.