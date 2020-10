Džef Bridžis danas je na svom “Tviter” nalogu objavio post koji je ceo svet rastužio. Slavni holivudski glumac saopštio je da su mu lekari predočili tešku dijagnozu, a lečenje je već započeto.

– Kao što bi rekli, novo sr*nje se desilo – imam limfom. Iako je ozbiljna bolest, srećan sam što o meni brinu odlični lekari i što su prognoze dobre. Počinjem terapiju i obaveštavaću vas o svemu – napisao je junak filma “Veliki Lebovski”.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

