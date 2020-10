Pevač Aco Pejović pre pet godina suočio se sa teškim periodom kada je njegova supruga Biljana jedva preživela aneurizmu na mozgu. Kada se ona oporavila, za njih je počelo srećno i dragoceno životno razdoblje. Ipak, 2020. pevaču je donela nova bolna iskustva.

U istoj godini pevač je izgubio majku i jednog od najbližih prijatelja. Za njega je to bio veliki šok.

‒ Izgubio sam majku, izgubio sam druga, brata i menadžera koji je sa mnom bio 15 godina. To su stvari koje se čoveku dese neočekivano. Majka je za pet dana otišla, ne znajući ni šta je ni kako. Taj isti čovek je bio na njenoj sahrani i izjavio mi saučešće i za mesec dana je on otišao od kovida, a majka nije od kovida. Ozbiljni su to udarci, baš sam bio razvaljen. Sa rođenjem dobijamo krst koji nosimo. Mislim da sudbina ne postoji, mnogo puta sam razmišljao o tome ‒ rekao je Aco.

Pevač Aco Pejović otkrio je da je u najtežim trenucima supruga Biljana bila njegova najveća podrška.

‒ Ona je stub svega, moje kuće, ne stidim se da kažem da je ona domaćin kuće zato što ona vodi računa o svemu. Što kaže moj kum: „Ona je žena čovek“, neko ko ima mušku snagu i žensku pamet koja je u svakom trenutku za porodicu spremna da grize. Mi se potpuno razumemo i znamo šta hoćemo od života i u tom pravcu idemo. Nikad nismo došli da se posvađamo, ali imamo nekad to da dva dana ne pričamo (smeh) ‒ rekao je za „Kurir“ o svojoj Biljani Aco Pejović.