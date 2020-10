Nenad Stojmenović jedno vreme bio je među najpopularnijim mladim glumcima naše filmske scene. Njegova uloga u serijama “Mješoviti brak” i “Ljubav u zaleđu”, donele su mu veliku slavu i popularnost. Ali, čini se da glumac preko noći nestao sa javne scene.

Odluka da se povuče i medijskog života donekle je bila lično njegova. Nenad Stojmenović je i sam ranije pričao da su nakon angažmana u hrvatskoj seriji, ljudi u Srbji loše prihvatili njegov profesionalni uspeh. Da li je u pitanju bilo to što je uspeo više nego u svojoj zemlji ili ne, nikada nećemo znati. Za razliku od publike, kolege su sa oduševljenjem prihvatile njehov uspeh i podržale ga u karijeri koju i dalje uspešno gradi.

– Loše je bilo. Kolege su to odlično prihvatile, pitali su za svoje stare prijatelje odande. Privatno sam, delom, ispaštao zbog toga. Nije bilo prihvaćeno na pravi način. Ipak mi je drago što sam to radio, to je velika škola. Neposredno posle toga počeo sam ponovo da se okrećem pozorištu i da sve manje da snimam – priznao je glumac jednom prilikom Nenad Stojmenović za “Studio B”, prenosi “pulsonline.rs”.

Glumac je kasnije zaigrao u ulozi biznismena u seriji “Pet”, kao i u seriji “Žene sa Dedinja”, u kojoj je glumio Mihajla. Poslednjih godina se okrenuo samo angažmanima u pozorštu.