Katarina Grujić srećna je i zaljubljena, a o tome najbolje svedoči širok osmeh na njenom licu. O vezi sa fudbalerom „Zvezde“ neko vreme nije govorila, a onda je odlučila da otkrije pojedine detalje romanse.

Katarina Grujić i Marko Gobeljić donedavno se nisu javno eksponirali, ipak, pevačica otkriva da su u vezi već mesecima.

‒ Naravno. Mi smo mesecima zajedno. Sad sam htela da se ispalim i da kažem od kada tačno, ali saznaće se svakako (smeh). Otkrili smo kada sam mu čestitala rođendan ‒ ispričala je kroz smeh Kaća.

Ipak, otkrila je da su već tokom karantina bili par.

‒ To nas je više zbližilo. Čula sam da se mnogo parova razišlo zbog korone, a nama je nekako prijalo. Imali smo svoj kutak i vreme za nas.

Katarina Grujić i njen dečko Marko Gobeljić veoma su uspešni u svom poslu i interesantni medijima, pa je Kaća otkrila kako na njihov odnos utiče to što su oboje javne ličnosti.

‒ Meni je prvi put da sam u vezi sa nekim ko je poznat javnosti, a i njemu. Lepo nam je, a razumemo se. Podržavam ga u poslu, imam razumevanje za treninge i karantin. Ima i on za moj posao. Kada sam nastupala prvi put posle korone, to je bilo za njegov rođendan, ali mi je to veče poklonio buket ruža. Veoma je pažljiv i podržava me u svemu. To je najvažnije u vezi, da se ljudi podržavaju i da se međusobno poštuju.

Ranije je govorila da su joj se veze završavale jer partneri nisu mogli da je prate, s druge strane, Marko je u svakom smislu ostvaren.

‒ Nije reč samo o tome što je Marko ostvaren, već i o njegovoj ličnosti i karakteru. Na to sam „pala“ na prvu loptu. Ne bih baš da otkrivam te privatne stvari, ali „pala“ sam na to što je dobar čovek i mogu da kažem da je sličan meni. Prelepo nam je. Ne volim da otkrivam našu intimu, već da to ostane između naša četiri zida. Ljudi kada vide da je nekome lepo, pokušavaju da to pokvare zbog nekog svog nezadovoljstva ‒ rekla je Kaća za „24sedam“.

Kaća se tokom razgovora slučajno odala i otkrila da ona i Marko žive zajedno iako to nisu ozvaničili. Na pitanje da li o zajedničkom životu već razmišljaju odgovorila je:

‒ Kad bih rekla „da“, odmah biste znali gde smo. Kad bih rekla „ne“, mislili biste da je nešto loše u vezi. Jednostavno, kao da živimo zajedno jer smo stalno zajedno. Ne volimo da se opterećujemo zajedničkim životom ili venčanjem. Imamo vremena i savršeno nam je, pa ćemo videti šta nosi budućnost.

O ozbiljnosti njihove veze svedoči i činjenica da je bila u Kraljevu, odakle je Marko, i da je već upoznala njegovu porodicu. S obzirom na to da su mnoge važne korake u svojoj vezi već načinili, verujemo da je prsten ono što uskoro sledi.