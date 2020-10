Ljiljana Habjanović-Đurović predstavlja novi roman u kojem otkriva šta je čovek spreman da uradi zbog ljubavi, ili zbog onog za šta veruje da je ljubav

Od 1972. godine, kada je došla na studije u Beograd, Ljiljana Habjanović-Đurović nije propustila nijedan „Sajam knjiga“. Prvo kao pasionirani čitalac, a zatim i kao autor uz čije ime odavno stoji odrednica “najprodavaniji srpski pisac”. Da korona nije “umešala prste”, ovog oktobra bi sa posetiocima Sajma uživo razgovarala o novoj knjizi “To je ljubav, slepa sila”.

‒ Knjiga je izašla, pred čitaocima je, a to je, ipak, najvažnije. Naravno, nije isto kao kada se prvi put pojavi na Sajmu, kada danima posmatram pred sobom redove onih koji čekaju i po sat vremena da bi dobili posvetu, kada čitalac koji je knjigu kupio u nedelju dođe u sredu da mi kaže šta misli o njoj ili da kupi još pet primeraka za poklon.

Da li ste prethodnih meseci mogli nesmetano da stvarate ili su vam vesti o pandemiji odvlačile pažnju?

‒ Od početka pandemije, čak i u vreme vanrednog stanja, trudila sam se da živim kao pre. Da razgovaram sa suprugom i sinom. Da zajedno gledamo filmove. Da čitam. Molim se. Slušam muziku. Hranim ptice. Pričam sa drugaricama. Sviram. Dopisujem se sa čitaocima preko društvenih mreža. Potpisujem knjige koje su poručivali preko sajta. Nisam pratila, i ne pratim, dnevne izveštaje o koroni. Nisam gledala, i ne gledam, televizijska gostovanja članova Kriznog štaba. Nisam licitirala, i ne licitiram, dokle će ovo trajati. Ne razmišljam šta mi nedostaje. A nedostaje mi ponešto, kao i svima. Zahvalna sam Bogu što smo zdravi. Inače, volim da, kad je turobno vreme, kao simbol trijumfa života u svoj dom unesem novu radost. Ovoga puta to je bila mala pomeranka kojoj sam dala ime Lili.

O čemu govori vaš novi roman “To je ljubav, slepa sila”?

‒ Reč je o istinitoj i potresnoj priči o tri izuzetne žene i jednom muškarcu koji se umešao u njihove živote i promenio ih zauvek. Priča o ljubavi. Strasti. Gordosti. Grehu. Osveti. Praštanju. O prihvatanju volje Božje. O slepom odbijanju Njegove nedokučive milosti. Priča koja svedoči šta je čovek spreman da uradi zbog ljubavi. Ili zbog onoga za šta veruje da je ljubav. Priča o nemirenju sa sudbinom. I o ceni koju žena mora da plati kako ne bi izneverila svoje srce.

Jesu li stigle prve reakcije čitalaca?

‒ Prvi čitalac, kao i do sada, bio je moj muž. On čita rukopis u nastajanju, a onda ga na kraju pročita još jednom. Kada on kaže “knjiga ti je odlična”, znam da je stvarno dobra, jer ne bi me lagao. Ne bi dozvolio da izađem pred čitaoce sa knjigom koja nije dobra, već bi me podstakao da još radim. Sada se javljaju i nepoznati čitaoci. Kažu da su oduševljeni tom složenom, potresnom i uzbudljivom pričom, kao i načinom na koji sam je ispričala.

Koji je sledeći umetnički san koji želite da ostvarite?

‒ Volela bih da se pored ove, moje 44. knjige prevedene na 17 jezika, pojavi bar još toliko mojih knjiga na bar još deset jezika. Iznad svega, volela bih da mi Bog sačuva pamet i snagu, da bih do kraja života mogla da pišem i svojim delom služim Presvetoj Bogorodici i ljudima.