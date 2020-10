Muke Tanje Savić ne prestaju. Naime, Tanja sinove nije videla već šest meseci, koliko borave u Australiji sa ocem. Muž Tanje Savić odveo je Maksima i Đorđa tokom uskršnjih praznika. Od tada do danas Tanja Savić se neprekidno bori da vidi svoje sinove, ali nikako ne uspeva.

Muž Tanje Savić ponovo joj zadaje probleme, a ucene ne prestaju.

‒ On mene ucenjuje već duže vreme da se ja vratim njemu, inače neću videti decu, do toga je došlo. Ja nemam avion da dođem u Australiju, pa sam ga pitala da li hoće on da dođe ovde sa decom, na šta me je bukvalno ucenio. Imam i dokaz za to. Imam sve u porukama. Napisao mi je: ,,Ili ćeš da budeš sa mnom, da budemo zajedno sa decom, ili ja ostajem sam u Australiji“, tako da ja samo mogu da ostanem bez dece ukoliko se ne pomirim sa njim. Jasno je kakav je to profil ljudi. Jako sebična osoba, narcis. Samo misli na sebe, uopšte ne misli na decu ‒ ispričala je Tanja za „IDJ“.

Osim što je ucenjuje, Dušan joj već neko vreme brani kontakt sa sinovima, što pevačicu poražava.

Tanja je otkrila da je avion za Australiju ponovo otkazan, što ju je dodatno uznemirilo.

‒ Otkazali su mi avion koji je bio zakazan za kraj oktobra. Međutim, postoji još neki let, preko Indonezije se leti, ali ja ne bih da rizikujem jer je korona još aktuelna, ne znam gde će me zatvoriti, gde će me držati u karantinu. Ne želim da ugrozim sebe, deci trebam zdrava i živa, a ne bolesna ili da mi se nešto dogodi, ne daj Bože. Jedini način da se borim za decu sada je isključivo ovaj, preko suda ‒ ispričala je Tanja.

Istakla je i da je veoma uznemirena što dečaci ostaju pored čoveka koji nije baš sav svoj.

‒ On apsolutno utiče na decu. To se vidi. S tim što ja znam kakav je on i olakšavajuća okolnost mi je ta da znam da ima dijagnozu. Čovek zaista ima dijagnozu. Ima poremećaj ličnosti. Strašno je da takav čovek ostaje kući sa decom i da ih čuva.