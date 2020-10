Kim Katral proteklih meseci prošla je kroz katarzu, ali je uspela da se oslobodi bolnog tereta iz prošlosti i vrati osmeh na lice

Poslednja epizoda “Seksa i grada”, superpopularnog projekta koji je zauvek promenio svest žena svih generacija i sa svih meridijana, emitovana je u februaru 2004. Činjenica da se kultne serije i dogodovština njenih junakinja i danas rado sećamo dovoljan je dokaz koliku je moć imala i kakvu je revoluciju pokrenula. A na pitanje koja je od četiri dame bila “revolucionarnija”, mnogi će uglas odgovoriti – Samanta.

Kim Katral ne prestaje da pleni prkosnim seksepilom i kul stavom iako je odavno u godinama u kojima se za ženama više ne okreće na ulici. U avgustu je proslavila 64. rođendan, ovog puta sa američkim pasošem koji je Kanađanka rođena u Engleskoj napokon dobila, ali i sa novim životnim prioritetima i novom serijom, “Flirthy Rich”, koja je počela da se emituje na kanalu “Fox drama”.

‒ Svojom sedmom decenijom koračam opušteno. Znate onaj osećaj kada sredite kuću i izbacite stare stvari koje vam više ne trebaju, pa je sve sveže i čisto? Dugo sam sa sobom vukla težak teret, a sad sam se toga konačno oslobodila. Lakše se diše, ima više prostora – objašnjava čuvena Samanta Džons.

Iako je sada i zvanično Amerikanka, postoji tipičan britanski ritual od koga, kaže kroz osmeh, nikad neće odustati – dan počinje šoljom čaja sa nekoliko kapi mleka. Poslednje četiri godine život deli sa Raselom Tomasom, producentom „BBC“ radija, između uvek haotičnog Njujorka, koji je njena poslovna baza, i mirnog Vankuvera, u kojem je odrasla. U intervjuu za “People” otkrila je da je proteklih meseci prošla kroz svojevrsnu katarzu koja joj je bila neophodna posle velike porodične tragedije i suočavanja sa nemilosrdnim holivudskim ejdžizmom.

‒ Nisam više ona žena koju ste poznavali do pre nekoliko godina. U meni je bilo more tuge, nikad više neću biti ista. Ako je ova situacija sa kovidom donela nešto dobro, to je opšti „reset“.

Ceo intervju sa Kim Katral pronađite u najnovijem broju magazina “Hello!”