U mesecu borbe protiv raka dojke podsećamo vas na važnost prevencije i ranog otkrivanja ove opake bolesti

Kancer dojke najčešća je maligna bolest žena u razvijenom svetu. Prema statističkim podacima, u Srbiji se svaka osma žena u nekom trenutku života suočava sa njom. Godišnje njih oko 1670 izgubi bitku, što je takođe poražavajući podatak. Iako je poslednjih meseci svet zaokupljen nekom drugom pričom koja ugrožava globalno zdravlje i zbog koje su mnogi pregledi na klinikama otkazani, ne smemo da zaboravimo da podmukli neprijatelj koristi svaku našu slabost i popuštanje pažnje.

Bolest je opasna, da, ali i izlečiva, naročito ako se otkrije u ranom stadijumu. Rak dojke nastaje kada neke ćelije počnu da se razmnožavaju bez kontrole i uništavaju zdravo tkivo. Ukoliko u tom pohodu ne budu sprečene na vreme, mogu da se prošire po celom organizmu. Problem otežava i činjenica da ova vrsta kancera obično ne pokazuje simptome. Zbog toga je, pored redovnih odlazaka na kontrolu, veoma važno da i same pregledate grudi. Čak 90% obolelih žena same su otkrile napadača i uspešno mu stale na put. Rejčel Roson, specijalista britanskog centra „Breast Cancer Care“, preporučuje jednostavno pravilo „TLC – touch, look, check“ (opipajte, posmatrajte, proveravajte). Na to vas i mi podsećamo ovog oktobra, međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke.

Pre svega, bitno je da znate da su grudi svake žene drugačije. Kao otisak prsta. Zbog toga svoje grudi morate dobro da upoznate, da detaljno prostudirate njihov oblik i izgled, jer ćete samo na taj način lakše uočiti svaku promenu. Takođe, ne treba se usredsrediti isključivo na dojke, već i na „okolinu“, na deo ispod i iznad njih i oko pazuha. Pažljivo i polako prelazite rukom preko svakog milimetra. I najmanja grudvica koju osetite pod prstima znak je da bi trebalo što pre da se obratite doktoru.

Da li je jedna dojka promenila oblik ili veličinu? Možda se koža nabrala i izgleda kao pomorandžina kora? Da li je bradavica dobila boju koju ranije niste viđali, da li se uvukla ili iz nje nešto curi? Jeste li primetili osip, crvenilo ili perutanje kojima, inače, niste skloni? Sve to može da upali crvenu lampicu, a alarm ne smete da ignorišete. Zakažite pregled, bez razmišljanja, odugovlačenja ili stida, jer je to jedini način da otklonite svaku sumnju.

Važno je imati na umu da rak dojke može da se javi u bilo kom uzrastu, iako se rizik povećava s godinama. U obzir treba uzeti i porodičnu istoriju, prekomernu težinu, ukoliko imate taj problem, često konzumiranje alkohola, izloženost zračenju, hormonske probleme, povrede, ali i činjenicu da je 21. vek doneo mnogo stresa, loše ishrane i pritisaka sa svih strana. Da ne zaboravimo i najčešći izgovor u Srbiji – nemamo vremena da odemo kod lekara, jer „valjda neće to baš na nas“. Ipak…

Ako osetite bilo kakvu promenu, trebalo bi da vam bude jasno da telo pokušava da vam saopšti nešto važno. Kao da zove u pomoć i upozorava vas: „Vodi malo računa i o meni“. Shvatite ga ozbiljno.

Dakle, čim primetite ili osetite da nešto nije u redu, znajte da telo ima važnu poruku za vas. Nemojte je ignorisati, već povedite računa o sebi. Ako to sami ne uradite, niko drugi neće.