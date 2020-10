Pevačica Džejla Ramović (18) donela je odluku o svojoj budućnosti, ali u njoj na prvom mestu nisu muzika i pevanje. Iako su joj prognozirali sjajnu karijeru jer svojim pevanjem otvara mnoga vrata, Džejla smatra da muzika nije najvažnija. Ona je gostujući kod Marije Kilibarde u emisiji “150 minuta” priznala da se više neće baviti samo pevanjem, već po završteku srednje škole kreće na fakultet.

– Fakultet će biti prioritet. To je nešto što će da odredi moj život. Pevanje je došlo eto tako svih ovih godina iz moje želje, ali smatram da treba da vidim šta dalje sa obrazovanjem. Po završetku četvrte godine srednje škole biram sada gde ću, gledam neke gradove. I odlučila sam da će to da bude neki smer ekonomije – otkrila je pevačica Džejla Ramović i ovim priznanjem šokirala fanove širom regiona.

– Radujem se svim novim stvarima koje mi dolaze. Jer eto pevanje, koliko god da sam mlada, prošla sam i mnogo nastupa i takmičenja, ali odlučila sam da odem iz svog mesta, rodnog Goražda. Želja mi je da upišem neki od najboljih evropskim univerziteta, ali ne bih sada dalje otkrivala – rekla je Džejla, koja je priznala i da će joj porodica i prijatelji veoma nedostajati.

– Veoma sam povezana sa najbližima. Ali smatram da će ovaj korak da mi pomogne u životu i da ne treba da žalim. Oni će uvek da budu za mene gde god da sam. Evo baš sada tokom karantina smo svi nekako bili blizu, a opet tako daleko. I uspeli smo da ostanemo povezani, tako da verujem da se ništa neće promeniti mojim odlaskom – dodala je pretalentovana pevačica Džejla Ramović koja muzikom, ipak,ne želi više da bavi u toj meri.

– Volela bih kada sve to sa obrazovanjem krene svojim tokom, snimim neku pesmu i budem prisutna i na muzičkoj sceni. Ne u toj meri kao što sam bila do sada, ali da me ima – zaključila je Džejla.