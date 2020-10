Posle proslave godišnjice emotivne veze, košarkašica Ana Dabović i njen partner, vaterpolista Ilija Mustur, započeli su zajednički život u Monpeljeu.

Košarkašica, reprezentativka Srbije Ana Dabović (31) ove sezone ponovo je u klubu “BLMA” iz Monpeljea, u kome živi i igra njen partner, vaterpolista francuske reprezentacije Ilija Mustur, s kojim je nedavno proslavila godišnjicu veze. U ovom gradu su odskora započeli zajednički život sa željom da nastave dalje bez velikih planova, ali sa ciljem da i u budućnosti budu srećni kao na početku ljubavi.

– U “BLMA” sam došla na sredini sezone, u martu 2019. i odmah su mi se dopali i grad i klub. Posle jedne utakmice, prišla mi je novinarka i rekla da u Monpeljeu ima još jedan sportista poreklom iz Herceg Novog. Ilijin otac potiče iz Đenovića. Htela sam da vidim ko je taj sportista, da odem na neki njegov meč i da ga pitam da on dođe na moj. Stupili smo potom u kontakt. Potrefilo se da sam ja prva otišla da gledam Iliju i tako smo se upoznali. Bilo je to prijateljstvo sve do leta te godine kada smo zajedno bili u Herceg Novom. Narednu sezonu provela sam u klubu “Tango Burž” basket iz Burža, koja je u martu prekinuta zbog pandemije, a od ove sezone sam opet u “BLMA” iz Monpeljea.

I neizvesnost uzrokovana virusom korona lakše se prebrodi kada je emotivni život lep i stabilan.

– Kada je u martu proglašena pandemija i prestale sve sportske aktivnosti, napustila sam Burž i došla kod Ilije u Monpelje. Nedostajali su mi treninzi i brinulo me je sve to što se dešavalo zbog virusa, kao i mere koje su u Francuskoj bile dosta stroge, sa ograničenjem kretanja. S druge strane, srećna sam što sam sve to vreme bila s njim. Do tada smo se viđali na svakih dvadeset dana. Leto smo proveli u Herceg Novom, a prvih 15 dana u hotelu, u samoizolaciji, jer smo došli iz inostranstva. Svi nam sada u šali govore da nam nakon toliko vremena tokom kog smo bili upućeni samo jedno na drugo predstoji lepa i mirna budućnost jer bi se već pokazalo da nešto među nama ne funkcioniše. Drago mi je da sam nakon mnogo godina provela mirno leto u Herceg Novom s porodicom i prijateljima. Stizala sam i da treniram. Za sportiste je redovan trening veoma bitan. Obradovao me je početak treninga sa klubom BLMA od avgusta, kada sam se vratila s odmora, ali oni su vrlo brzo prekinuti jer su neke igračice bile pozitivne na kovid-19. Testiraju nas jednom nedeljno. Sada čekam da se devojke iz kluba oporave i da nastavimo sa radom. Takođe, nedostaje mi reprezentacija. Ne znam kada ćemo se okupiti. Žao mi je što ove godine nisu održane Olimpijske igre u Tokiju, ali verujem da će se odigrati sledeće.

U Herceg Novom su Ana i Ilija proslavili godišnjicu ljubavi, a potom su u Monpeljeu potražili stan u kome će ubuduće zajedno živeti.

– Oboje volimo da obeležavamo važne datume. Za godišnjicu smo bili u jednom restoranu u Herceg Novom, koji mi se jako svideo, i bilo je romantično. Ilija i ja razgovaramo o budućnosti, ali puštamo da stvari idu svojim tokom. Važno nam je da nam je i dalje lepo kao na početku, a sve drugo će se samo desiti, korak po korak. Vratili smo se u Monpelje, koji je prelep grad. Kako smo oboje odrasli na moru, Ilija je u Herceg Novom išao u školu, izabrali smo stan sa pogledom na Mediteran u kome sada i zvanično živimo zajedno, mada smo od marta delili isti životni prostor. Imamo svoje dnevne rituale, među kojima je, pored šetnje obalom, obavezna i makar jedna partija jamba. Ilija je uglavnom taj koji pobeđuje. On je veći znalac i kada je kulinarstvo u pitanju. Sprema razna jela i ja u njima uživam. Redovno trenira i već su mu počela takmičenja. Radujem se njegovim utakmicama i obavezno idem da navijam. Njegov klub je pobedio u poslednje dve. – rekla je Ana za “Gloriu”.

Ana Dabović upoznala momka sa porodicom

Upoznali su porodice jedno drugog i dobro se uklopili, ali ne opterećuju se striktnim planovima za budućnost.

– Moji roditelji znaju za Iliju od početka naše veze. Ovog leta proveli smo mnogo vremena svi zajedno. Zabavno nam je bilo da se kartamo. Igrali smo italijansku igru briškule u parovima s mojim roditeljima. Bio je to zaista lep odmor, ali mi je u isto vreme bilo tužno što turistička sezona nije realizovana u punom kapacitetu. Žao mi je bilo da gledam prazne plaže i zatvorene restorane. Mnogo je ljudi koji žive od turizma, a ove godine nisu mogli da ostvare zaradu koju su planirali. Nadam se da sve ovo sa koronom neće dugo trajati.