NOVI VICHY NORMADERM PHYTOSOLUTION PROIZVODI SA MOĆNIM PRIRODNIM SASTOJCIMA POMAŽU MASNOJ I KOŽI SKLONOJ AKNAMA

Brend Vichy sa tri nova proizvoda odgovara na izazove crvenila, bubuljica, neželjenog masnog sjaja i neujednačenog tena zahvaljujući prirodnim sastojcima koji poboljšavaju izgled kože, matiraju je ali i istovremeno pružaju neophodnu hidrataciju za zdrav izgled lica

Mnogo faktora utiče na nastanak akni, a iako ih najčešće vezujemo za adolescentski period sve češće su prisutne i kod odraslih. Istraživanja su pokazala da se sa problemom akni suočava oko 80 odsto tinejdžera, kao i do 40 odsto žena uzrasta od 25 do 40 godina. [1] Osim akni, susreću se sa problemom viška sebuma do kog dolazi usled užurbanog načina života, brze hrane, zagađenja vazduha, kao i stresa. On je najizraženiji u podne, te neka od rešenja za njega poput maramicama ili nanošenje kompaktnih pudera i korišćenje krema ujutro, nisu efikasna. Za adekvatnu negu ovih nepravilnosti iz Vichy laboratorija stižu tri nova proizvoda iz linije Normaderm: Phytosolution krema za čišćenje i matiranje kože sa vulkanskim perlitom, Phytosolution matirajući sprej i S.O.S. sumporna pasta protiv nepravilnosti. Njihova formula zasnovana je na prirodnim sastojcima koji se mogu podeliti u tri grupe. Aminokiseline, salicilna kiselina, glina i vulkanska perlit koji utiču na smanjenje viška sebuma i upijanje masnoće. Zatim, sumporu za isušivanje nepravilnosti i niacinamidu koji smiruje kožu na mestu primene, dok Vichy vulkanska voda jača kožnu barijeru.

– Nepravilnosti postaju vidljive na površini kože kada dođe do blokade izvodnih kanala lojnih žlezdi što dovodi do nagomilavanja sebuma – objašnjava farmaceutknjia Ana Kovačević, stručna saradnica za edukacije i naučnu komunikaciju brenda Vichy. Njegov nivo u koži promenljiv je tokom dana, ujutro je najniži, a u podne najviši. Iz tog razloga Normaderm Phytosolution proizvodi formulisani su tako da drže pod kontrolom proizvodnju sebuma tokom celog dana i ne dozvole prosijavanje kože.

Phytosolution krema za čišćenje i matiranje kože sa vulkanskim perlitom – za masnu kožu sklonu masnom sjaju

Phytosolution krema za čišćenje i matiranje kože sa vulkanskim perlitom namenjena je za prvi korak nege masne kože. Nanosi se na dlanove i utrljava kružnim pokretima na vlažno lice i vrat. U dodiru sa vodom, krema za čišćenje na bazi gline koja upija masnoću, nastaje nežna pena koja dubinski čisti kožu. Koža je matirana i pročišćena i čista. Osim ujutru, za najbolje rezultate postupak treba ponoviti i uveče.

Formula Phytosolution kreme za čišćenje i matiranje kože sa vulkanskim perlitom zasnovana je na glinenoj teksturi i vulkanskom perlitu koji upijaju masnoću, dok salicilna kiselina smanjuje njen nastanak i čini da je e koža trenutno očišćena i postojano matirana. Efikasnost kreme testiralo je 55 žena sa mešovitom do masnom kožom na osnovu samoprocene. Nakon četiri nedelje korišćenja 84 odsto njih tvrdi da im je koža manje masna i matirana*, 93 odsto da proizvod uklanja nečistoće (prljavštinu, prašinu, zagađenje)**, dok 73 odsto smatra da pore izgledaju otčepljeno***.

Normaderm Phytosolution matirajući sprej – za mešovitu i masnu kožu

Nega masne kože ne treba da se završi jutarnjom negom zato što se lučenje sebuma povećava u toku dana. Žene najčešće pribegavaju matiranju lica maramicama ili kompaktnim puderom, međutim oni nemaju postojan učinak. Minimalistička formula prirodnog porekla sa samo 8 sastojaka u Phytosolution matirajućem spreju omogućava da koža bude matirana, ali i hidrirana i osvežena tokom dana. Aminokiselina smanjuje višak sebuma, dok Vichy vulkanska voda obogaćena sa 15 esencijalnih minerala jača njenu prirodnu odbranu.

Matirajući sprej poprskajte dva puta dnevno sa udaljenosti od 15 cm, kao i u svako doba dana kad osetite da je potrebno. Uz pomoć spreja nestaje neželjeni sjaj i postiže se isti efekat čak i ako ste našminkani. O učinku svedoči 50 osoba nakon četiri nedelje testiranja proizvoda na osnovu samoprocene – čak njih 88 odsto primetilo je smanjenje sebuma, masnog sjaja i znoja, dok 96 odsto tvrdi da im je koža istovremeno i osvežena.

S.O.S. sumporna pasta protiv nepravilnosti – za masnu kožu sklonu nepravilnostima

S.O.S. sumporna pasta protiv nepravilnosti namenjena je nezi za lokalizovane nepravilnosti koja isušuje bubuljice, umiruje i smanjuje nepravilnosti..

Formula paste je na bazi 10 odsto sumpora koji isušuje nepravilnosti, niacinamid doprinosi smirenju kožu na mestu primene, dok glikolna kiselina uklanja mrtve površinske ćelije kože. Za postizanje najboljih rezultata nanosi se direktno na nepravilnost i ostavlja da deluje tokom noći.

Posle drugog dana upotrebe 92 odsto ispitanika je reklo da S.O.S. pasta pruža blagi osećaj na koži. Nakon nedelju dana 90 odsto primetilo je da su postojeće nepravilnosti manje vidljive i manje crvene, a 96 odsto njih uočilo je da su nepravilnostimanje vidljive.

Bilo da je koža sklona aknama, drugim nepravilnostima, prosijavanju u adolescentskom ili odraslom periodu, efikasnu negu za njihovo rešavanje nudi Vichy u vidu noviteta linije Normaderm – Phytosolution kreme za čišćenje i matiranje kože sa vulkanskim perlitom, Phytosolution matirajućim sprejem i S.O.S. sumpornoj pasti protiv nepravilnosti. Za potpunu negu koja neće dozvoliti da se nivo hormona i stres primete na licu u najboljim godinama života jedne žene.

Za više detalja o proizvodima i Normaderm liniji namenjenoj za negu masne i aknama sklone kože posetite Vichy.rs.

Phytosolution krema za čišćenje i matiranje kože sa vulkanskim perlitom, preporučena informativna cena : 1.337,23 RSD

Phytosolution matirajući sprej, preporučena informativna cena: 1.896,46 RSD

S.O.S. sumporna pasta protiv nepravilnosti, preporučena informativna cena: 1.674, 18 RSD

* 55 žena sa mešovitom do masnom kožom testiralo je matirajuću kremu za čišćenje sa vulkasnim perlitom tokom 4 nedelje*

