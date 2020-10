Glumica Ljiljana Blagojević na scenu nacionalnog teatra vratila se u velikom stilu, a premijeru „Vase Železnove“ pamtiće po radosti zbog ponovnog susreta sa publikom

Premijera predstave „Vasa Železnova“, u režiji Zlatka Svibena i izvođenju glumačkog ansambla Narodnog pozorišta, privukla je veliku pažnju javnosti kako zbog činjenice da je označila početak nove sezone, tako i zbog povratka Ljiljane Blagojević. Na početku razgovora za HELLO!, prvakinja drame nacionalnog teatra osvrnula se na rad u kovid režimu.

‒ Jedna od najvećih kazni u staroj Grčkoj bila je zabrana odlaska u pozorište. Teatar je nadživeo kugu i koleru, pojavu radija i televizije, znala sam da će pobediti i u ovoj situaciji. Ipak, moram priznati da mi uopšte nije bilo jasno zašto je ostavljeno kao poslednje utočište koje će otvoriti svoja vrata, tim pre što su kafići puni, bazeni odlično posećeni, slave se rođendani. Bilo kako bilo, nadam se da je prinudna pauza definitivno iza nas.

Po čemu ćete pamtiti premijeru?

‒ Pre svega po radosti zbog ponovnog susreta sa publikom. Lepota pozorišta je u tome što omogućava razmenu energije između gledalaca i nas na sceni. Kada vas umesto sedamsto ljudi, koliko može da primi velika sala, prati 180, oseti se razlika. Osim toga, oni su nosili maske, pa nismo mogli da vidimo njihov izraz lica, da li im se dopada ono što smo im prikazali. No, sudeći po božanstvenom dugom aplauzu rekla bih da ih nismo razočarali.

Uz vas, zvezda predstave je, ako tako možemo da kažemo, i Petar Božović.

‒ Pohvalila bih ceo ansambl, a pre svega mlade kolege: Sonju Kolačarić, Suzanu Lukić, Zoranu Đorđević, Bojanu Stefanović, Bojanu Bambić… Što se tiče Petra Božovića, zadovoljstvo je biti sa njim na sceni. Svi znate da je veliki glumac, a ja bih dodala da je i jedan plemenit i duhovno bogat čovek, u službi prave umetnosti. Istini za volju, nije uvek prijatan, ume da podigne glas kad mu zasmeta budalaština, ali je u biti dobronameran. Imala sam sreću da sa njim budem na celuloidnoj traci, a evo, tek sada smo se našli i na pozorišnim daskama.

Izgleda da je vest o premijeri bila podjednako važna koliko i ona koju je pratila rečenica: “Vratila se Ljilja Blagojević”.

‒ Posle mnogo godina ispravljena je jedna velika nepravda. Nema razloga da budem skromna. Prvu premijeru na sceni Narodnog pozorišta, posle osam godina pauze, dobila sam na zahtev reditelja iz Hrvatske. Uletela sam prilično nepripremljena, nisam znala šta će od svega biti na kraju, ali zadovoljna sam kako je sve ispalo.

Ponovo ste stali i pred kamere.

‒ Uprkos krizi u poslu, za mene je nastupio radni period. Posle duže vremena vratila sam se i na televiziju, imam jednu jako lepu ulogu u seriji “Kljun”. Snimaću do sredine oktobra, a onda ću se posvetiti onome što mi prija koliko i pozorište ‒ pedagogiji.

Ove jeseni startujete sa novom klasom studenata.

‒ Volim decu koju sam okupila, daroviti su. I za mene i za njih je nepoznanica kako će se “korona nastava” odraziti na školovanje budućih glumaca. Koristićemo sva moguća pomagala, dok bude lepo vreme časove ćemo imati na otvorenom. Bitno je da se u startu uvežemo kao kolektiv. Mislim da sam kvalitetnija što se duže bavim mladom generacijom. Ne daju mi da izađem iz energije ovog vremena, podsećaju me šta je brzina. Direktni su, govore bez uvijanja, često i na ivici bezobrazluka.

Da li vam persiraju?

‒ Obraćaju mi se sa „vi“, a ja se prema njima odnosima kao da sam im majka. Mislim da je to pravi odnos. Mnogo vremena provodimo zajedno i očekujem da mi veruju. Možda će ih zaboleti kad čuju „sine, nije dobro, moraš ponovo“, ali to je deo sazrevanja. Od mene će dobiti zanat, to mogu da im garantujem.