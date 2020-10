Prošle su dve godine otkako smo Katarinu Radivojević gledali kao javnu tužiteljku Mariju u seriji “Ubice mog oca” i isto toliko od poslednjeg intervjua koji je dala za “HELLO!”. Novi razgovor, neposredno posle njenog dolaska iz Amerike, brzo i lako smo dogovorili, ali je realizacija sačekala nekoliko nedelja zbog brojnih obaveza koje je imala. Da li popularna glumica kaže “idem kući” kad krene u Beograd ili u Njujork, kako je odolela društvenim mrežama, gde ćemo je gledati u narednom periodu, bile su neke od tema koje smo “pretresali” na kafi u deset ujutru.

‒ Ranoranilac sam, ali poslednjih dana ustajem ranije nego inače. Posle ovog intervjua krećem put Zlatibora, gde snimam seriju “Ljubav ispod zlatnog bora”, Slobodana Šuljagića. Igram Bojanu, urbanu mladu ženu koja se posle porodične drame povlači na planinu, gde joj se dešava jedna melodramska priča. Paralelno radim veliki projekat „Radio-televizije Srbije“ “Nečista krv”, u režiji Milutina Petrovića, po scenariju Voje Nanovića i Milene Marković. Reč je o deset epizoda serije, a u planu je i film. Dobila sam ulogu Cone. Biram da me pamte po dobrim i kvalitetnim ostvarenjima, a već neko vreme u prilici sam da se pojavim samo u projektima koji su mi interesantni i koji su inspirativni za moje glumačko biće.

Iako ste u Srbiji već nekoliko meseci, niste davali intervjue. Stiče se utisak da ste pri izboru medija za koje ćete govoriti postali podjednako rigorozni kao pri odabiru uloga.

‒ Da, pažljivo biram gde ću se pojaviti, ne samo zbog loših iskustava koje sam imala. Nemam profile na društvenim mrežama i zato pravim strogu selekciju medija preko kojih ću “plasirati” svoj život.

Pitanje koje se neminovno nameće glasi – kako ste uspeli da u 21. veku odolite „Instagramu“?

‒ Moram da priznam da trpim veliki pritisak zbog toga i na kraju ću verovatno popustiti. (smeh) Iako su mi zagovornici društvenih mreža predočili prednosti „Instagrama“ kroz mogućnost da kontrolišem informacije koje će biti dostupne javnosti tako što ću se predstaviti na način koji meni odgovara, i dalje nemam želju za tim oblikom eksponiranja. Glumom se bavim dvadeset godina, a isto toliko sam prisutna u javnom životu. Uživam u svom pozivu, a slava koja je došla već posle prve uloge samo me je opteretila. Nastojim da me u medijima ima samo ako postoji povod ili kada treba poslati neku edukativnu poruku.

Jedan vaš intervju od pre šest godina počinje konstatacijom: “Devojka čija je hirovitost ušla u urbane legende postala je strpljiva, tolerantna, smirena”.

‒ Glasine o mom “neobuzdanom temperamentu” dobrim delom su preuveličane. Ako sam i odskakala od uobičajenog, godine su me primirile. Da se ne lažemo, kada me neko dira, umem da se branim. Ipak sam ja iz hajdučke familije. Čukundeda mi je bio buljubaša, četovođa kod hajduk-Veljka. Zato nemoj da me napadaš. Uvek dajem šansu i prema svima sam fina, ali nisam naivna, ni bezopasna. Impulsivno i burno reagujem na provokacije, s tim što sam, opet s godinama, shvatila da su me mnogi namerno izazivali, pa sam prestala da se “pecam”.

Možda reagujete manje burno, ali ne znači da ste spremni da pređete preko reči ili postupaka sa kojima se ne slažete.

‒ Sad sam dama u godinama, pa ni ne priliči da se obračunavam. (smeh) Kulturno reagujem, preko mog advokata Dušana Stojkovića koji je zadužen za sve slučajeve.

Bilo ih je više?

‒ Jeste, i svaki sam dobila. Pohvalila bih naše pravosuđe koje, po mom mišljenju, odlično radi svoj posao. Nedavno sam dobila jedan od procesa protiv producenta koji me je lažno optužio da sam fizički nasrnula na asistentkinju. Znate, to su ozbiljne optužbe. Naravno da nisam mogla mirno da pređem preko toga. Nije bilo lako nositi teret dve godine, ali sada sam sigurna da sam na pragu pobede.

Smeta li vam kada se pojedini mediji utrkuju da objave “skandaloznu” vest o vama, ali ne i demanti?

‒ I to će se promeniti. Čim dobijem pravosnažnu presudu, zahtevaću objavu od svih koji su širili dezinformacije.

Kakva je situacija sa vašim angažmanima sa one strane Atlantika?

‒ Napredujem malim koracima, ali ne žalim se, idem na kastinge. Pre proglašenja pandemije dobila sam ulogu u seriji “FBI”, koja me čeka. Spremam i veliki projekat “Zaboravljene žene”, na of Brodveju, koji govori o sudbinama žena iz Velikog rata – Milunki Savić, Nadeždi Petrović, Rut Farman, Jeleni Lozančić.