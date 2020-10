Jovana Joksimović ćerke Anu i Srnu podržava u svim njihovim željama, ali neka pravila moraju da se poštuju

Jovana Joksimović pojavila se na promociji novog brenda Emine Jahović i ukrala pažnju svih pogleda. Lepša nego ikada, Jovana je zablistala na crvenom tepihu, ali na pitanja o novom poslovnom angažmanu nije želela da odgovora.

– Nemam šta da komentarišem, pričaću kada za to dođe vreme. Osećam se baš kao što i izgledam – rekla je kroz osmeh popularna voditeljka za “Kurir”. Na žurku se pojavila sama, bez supruga Željka, a to što nisu zajedno prokomentarisala je kratko:

– Znate šta, ja radim sada. Nisam došla privatno, malo ću Emini da pomognem na bini.

Jovana Joksimović – Ćerke Ana i Srna prave su zavodnice

Jovana i Željko su pre samo nekoliko dana proslavili treći rođendan bliznakinjama, a slavlje je organizivano na otvorenom. Slavljenicu bu bile oduševljenje rođendanom, poklonima kao i drugarima.

– Odlično je protekla proslava. One su dobra deca, baš kao i Kosta. Vole sve što vole i druge devojčice, a to je, naravno, i šminka. Kada uđete u prodavnice igračaka, imate i šminku za decu. Ali ja im ne dozvoljavam da mene šminkaju, da im budem zamorče (smeh). Objasnila sam im da treba same sebe da nauče da šminkaju – rekla je voditeljka kroz smeh, a potom dodala da je postala stručnjak za dečju garderobu.

– Ni Željko ni ja sebi dugo, dugo nismo ništa kupili. Ja kupujem samo deci. Nama donese neki dizajner nešto da isprobamo, pa onda kupimo sebi. Ali ovako, da odem u šoping, ne pamtim kada sam to uradila. Najviše volim da kupujem za moju decu, volim da su uvek lepo obučeni. Postala sam stručnjak za dečju garderobu, materijale. Pa ko ima pitanja, mogu da ga posavetujem – zaključila je sjajno raspoložena Jovana.