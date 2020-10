Romana Panić priznala sve o pljački u Australiji i javnosti je ispričala svoju stranu priče.

Pevačica Romana Panić uhapšena je u Australiji pre nekoliko meseci. Kako je tada prenela australijska štampa, pevačica je sa svojim dečkom Filipom Mrkajićem pljačkala bankomate.

‒ Oni su u Australiji boravili kao turisti kada su zapali u probleme sa novcem i onda su smislili plan kako da „napune novčanike“ pa su prikupili bankovne podatke 35 osoba ‒ izjavio je sudija Okružnog suda u Brizbejnu Pol Smit.

Romana i Filip uhapšeni su zbog korišćenja sofisticiranog sistema kojim su snimali kako ljudi koriste bankomate, a zatim su kopirali podatke i bankovne kartice. Osuđeni su na 14 i 12 meseci zatvora, prenose australijski mediji.

Posle svega par dana provedenih u pritvoru na Romaninom “Instagramu” pojavila se poruka sledeće sadržine:

‒ Gledajte svoja posla, a ne da pišete laži o osobi koju ne poznajete. Nemate ni stida ni srama. Režiranje vam je jača strana. – što je do njenog puštanja na slobodu i povratka u srbiju, bilo njeno jedino obraćanje javnosti.

Romana Panić priznala sve na konferenciji za štampu

Po povratku u Beograd, Romana je obećala da će se javnosti obratiti i ispričati svoju stranu priče, kada se sve slegne, a ona provede vreme sa porodicom i prijateljima. Taj trenutak konačno je došao, a Romana Panić priznala je sve o pljački tokom konferencije za štampu, kako više niko ne bi mogao “da uperi prst” u nju. Na konferenciju za štampu došla je u pratnji Dušice Jakovljević, novinarke i njenog asistenta.

– Dušica je danas moj asistent, pošto je već duže vreme veliki profesionalac. Mene nije bilo dve i po – tri godine u javnosti. – rekla je Romana.



– Očekujem naklonost novinara. Moram da priznam da sam bila opuštena, sada kada sam videla, nije baš jednostavno. Morate da me shvatite da sam pre svega održala svoje obećanje, posle velike priče i bombastičnih naslova, obećala sam da ću ispoštovati i doći kao prijatelj i čovek. Pisali ste svašta. Napisano je mnogo laži. Ispričaću kako se sve to desilo. – započela je svoje obraćanje Romana.

Tokom konferencije, Romana Panić priznala je da je krivicu prihvatila po savetu advokata, jer je zakon u Australiji koncipiran tako, da se kazna posle priznanja dvostruko smanjuje.

– Kazna je odslužena i s tim je ta stvar završena. Niko nema pravo da me i dalje tretira kroz to i naziva me pljačkašem i kriminalcem, zbog mene i ljudi koje volim, moje porodice. – rekla je pevačica.

Romana je odlučila da javnosti ispriča priču od početka do kraja, a priznala je da iako to nije očekivala ipak ima tremu. Sve je počelo kada su se agenti pojavili na njihovim vratima u popodnevnim časovima.

– Usled dobijanja vize, korona divlja, zatvaraju se sve granice i ja ostajem u Australiji. Posle izvesnog vremena, jednog dana u hotelskoj sobi spremala sam se da izađem u šetnju, samo su se otvorila vrata. Ja sam doživela ogroman šok, počela sam da se tresem i čekala šta će da se desi. U sobi su pronađeni neki dokazi vezani za to krivično delo, između ostalog tu je bio jedan kompjuter, i tu su bile neke kartice. Ja sam rekla da nemam ništa s tim, kao i moj partner koji je pokušao da me zaštiti, govoreći da nemam veze sa tim i da se bavim potpuno drugačijim poslom, na šta su oni odgovorili da znaju da sam ja popularna pevačica, što me je začudilo – ispričala je Romana i dodala.

– Bez obzira na sve, nije bilo načina da se odbranim. Ja sam privedena na informativni razgovor, u stanici policije u Bizbejnu i sve to se dešava 3. aprila. Posle sat vremena informativnog razgovora, policija mi je vratila moj pasoš, jer nisu pronašli nijedan dokaz da sam uradila bilo kakvo krivično delo.

– Vratili su mi pasoš i rekli da sam slobodna, ali da ću ujutru ponovo morati da se javim na sud. I kad sam došla ispred suda, prišla su mi ponovo dva ista detektiva gospođa Amanda i gospodin Džejms, držali su moj telefon u ruci i rekli: “Ipak ste uhapšeni”. Pitala sam: “Zašto?”, a oni su mi rekli zato što u telefonu postoji prepiska, odnosno fotografija jednog aparata koji se potpuno legalno naruči na sajtu. Ja sam rekla da telefon nije nikakav dokaz, što su oni posle toga iskoristili i napisali između ostalog i za australijske novine i za “Daily Mail”, da ja nisam sarađivala sa policijom što su mi uzeli kao jedan veliki minus. Nisam imala mogućnost odbrane, te sam prvo pronašla advokata. Kada su me zvanično uhapsili, posle sat vremena sam bila puštena uz papir da imam zakazano suđenje 1. jula. Tada mi je bio oduzet pasoš.

– Sliku aparata sam imala jer je to poručila prijateljica. Znam te detalje, ali neću da ih otkrivam jer mislim da to nije relevantno sada. Aparat ne služi za snimanje kodova na bankomatu, ne znam čemu služi, ali izgleda kao čitač kartica. Ja sam znala o čemu se radi, ali ja se nisam bavila time, međutim po njihovim zakonima ja sam saučesnik. – ispričala je ona.

Sada kada je sve iza nje, vratila se roditeljima i život nastavlja ispočetka. I njen emotivni partner sada je na slobodi, a prema pisanju medija njih dvoje su se videli i obnovili svoj odnos. O odnosu sa Filipom pevačica se još nije oglasila.