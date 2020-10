Marina Tucaković – sin Miloš večita je rana na njenom srcu

Miloš Radulović, sin Marine i Aleksandra Fute Radulovića 1. decembra 2008. godine tragično je preminuo u porodičnoj kući u centru Beograda. Marina je sina zatekla u beživotnom stanju i ta slika večno će joj ostati urezana u pamćenju. Godinama je ćutala o svojoj boli i tome kako se sa time nosila sve godine.

– Majka nikad ne može da se pomiri sa gubitkom deteta. Možda se vremenom samo navikneš da živiš prazan, ali izlečenja nema. Pomiriš se, možda, u nekom momentu da je tako moralo da bude, ali nikada ne nađeš razlog. Zašto? Zašto baš tebi? Zašto tvoje dete? Samo nastaviš da živiš i radiš sa tim teretom, jer moraš – napisala je Marina pre par godina u autorskoj kolumni za “Informer”.

Ona je samo jednom smogla snage i otvoreno govorila o trenutku kada je sina zatekla bez znakova života.

– Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na ekskurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć… On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova… I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala – rekla je Marina pre par godina u ispovesti za 1TV, prenosi “Objektiv”.

Marina Tucaković – Sin Miloš bio je njeno sve

Marina se tom prilikom osvnula i na sve ono što je došlo posle kada su odneli Miloševo telo. Kako je rekla, jednu stvar nikada nije želela da zna, a to su rezultati obdukcije.

– Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači. Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo… Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ne interesuje me šta su mediji pisali. A to ako su pisali da sam loša majka… A šta to znači? Ja sam sa tom decom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa ali eto društvo ih je povuklo. Uvek se sve svali na roditelji. Uvek sam im pokazivala svoju ljubav. Možda je moja ljubav bila loša. Možda ne znam, da sam ih manje volela… Da sam stegla srce, da nisam davala kad traže, možda se to ne bi desilo – neutešno je govorila u svojoj bolnoj ispovesti.

Iako je utehu pronalazila u svom radu, bol je izjedala iznutra. Nakon nekoliko godina, obistinile su se i njene najcrnje slutnje koje je potiskivala sve vreme. Marina je saznala da ima kancer.

– Ja sam znala da će se to meni desiti. Mnogo sam se loše osećala, mnogo sam se nervirala. Imala sam tu ranicu koju sam ignorisala. Ja sam znala da sam bolesna. Ali stvarno sam znala. Svesno nisam otišla kod lekara. Imala sam i privatnih problema i onda to čovek zanemari. Ja sam sebi nekako bila na poslednjem mestu – rekla je Marina.