Virus ne popušta, a ne smanjuje se ni interesovanje za efikasnu zaštitu organizma od nevidljivih napadača. Kako ojačati ono što je prethodnih meseci najvažnije ‒ imuni sistem

Kako podići imunitet organizma? Koja je najbolja kombinacija vitamina i minerala? Da li cink i vitamini C i D predstavljaju efikasnu zaštitu od virusa? Treba li praviti pauze u korišćenju suplemenata? Ova pitanja farmaceuti su bezbroj puta čuli od marta do danas, ali s obzirom na to da interesovanje za njih ne jenjava, kao ni virus koji plaši svet, postavili smo ih mr ph Oliveri Đajić. Međutim, naša farmaceutska priča otišla je korak dalje…

Kada se kaže da treba praviti pauzu, šta to konkretno znači? Koliko dugo možemo da pijemo suplemente za jačanje imuniteta, a kada treba da „zaboravimo“ na njih?

‒ Previše smo izloženi stresu, glavnom faktoru rizika za imuni sistem, da bismo se u određenom periodu odrekli suplemenata. O pauzama pogotovo ne možemo da govorimo u vreme kad postoje rizici od konstantnog narušavanja imunosistema. Preporuka, a i zdrav stav, jeste da se u različitim intervalima kombinuju različiti suplementi. Jednostavno, nema potrebe da koristimo sve odjednom. Toliko smo dugo pili sve vitamine i minerale, da je vreme da napravimo svoju imunošemu. Na taj način organizam ćemo buditi u različitim tačkama. Možete, na primer, mesec dana da pijete beta-glukane ili alkiglicerole, kojima ćete podići imunološki odgovor organizma.

Dobro je odabrati preparate koji u svom sastavu imaju cink i vitamin C. To su obično manje doze od dnevno preporučenih, ali su za preventivu dovoljne. Tokom tog meseca zdravim osobama ne treba nikakva dodatna suplementacija. Potom postignuti imunitet možete da održavati cinkom i vitaminom C, a kasnije da pređete na vitamin D.

Možemo li da se predoziramo cinkom i vitaminima C i D, koji su najčešće pominjani minulih meseci?

‒ Cink nije imunostimulator, već katalizator. Jednostavno, on je komponenta koja učestvuje u imunološkim procesima, to jest neophodan je da bi se antitela normalno stvarala. Vitamin C je antioksidans, brzo je razgradiv, ne postoji mogućnost pravljenja depoa, tako da nema opasnosti od hipervitaminoze. Dakle, i cink i vitamin C možete da koristite tokom celog perioda rizika od kovida, a i od sezonskih virusnih infekcija. Za razliku od njih, D vitamin može da pravi depoe u masnim tkivima i da bude okidač za pojavu neželjenih reakcija. Zato treba praviti pauze, u kojima se koriste omega-3 masne kiseline.

Dobro je znati da, kada se uzima preventivno, nema potrebe istovremeno piti i njega i omega-3 masne kiseline, jer im je prirodni izvor isti ‒ riblje ulje. Najbolje bi bilo mesec, dva uzimati vitamin D, pa sledećih mesec, dva omegu. Tako se kroz kontinuirano korišćenje održava dobar efekat i jednog i drugog. To važi i za ovo “korona vreme”. Kad već govorimo o njima, pomenućemo da se vitamin D i omega-3 uvek piju uveče.

Često čujemo da je magnezijum dobar protiv glavobolje i odličan za mišiće. Da li je baš toliko koristan?

‒ Njegova primena toliko je neophodna u svakodnevnom životu da gotovo ne može da se smatra suplementom. Jedino je pitanje za šta nam je potreban, jer od toga zavise izbor magnezijuma i vreme uzimanja. Ako osećate napetost i anksioznost ili ste nervozni, razdražljivi i dekoncentrisani, čim ustanete, popijte magnezijum. Opuštanje glatke muskulature, koje on pruža, daje drugačiji osećaj sebe. Ukoliko vam se javljaju grčevi u nogama ili imate opstipaciju – uzmite ga uveče, mada se minerali generalno piju ujutru. Osobama koje su sklone migrenama potrebna je konstantna suplementacija kvalitetnijim oblicima magnezijuma, kao što su citrati ili helirani oblik, jer se bolje iskorišćavaju u organizmu.

Da li je tačno da ne treba u istom periodu piti magnezijum i kalcijum?

‒ Imamo mnogo preparata u kojima su spojeni kalcijum, magnezijum i cink. Znatno je bolje uzimati komplekse, jer su u njima svi pojedinačni vitamini i minerali „spakovani“ tako da ne mogu da poništavaju jedan drugog. Uz to, mnogo je komfornije uzeti jednu tabletu, nego nekoliko.

Šta radi „Q10“, koji nije ni mineral, ni vitamin?

‒ On je katalizator koji učestvuje u metaboličkim procesima, tokom kojih se na ćelijskom nivou stvara energija. „Q10“ je, zapravo, energija. Neophodan je posle 36. godine, jer tada organizam prestaje da ga stvara. Ljudi koji se zamaraju već pri malo većim naporima osete subjektivno poboljšanje posle nedelju ili dve uzimanja. Većina preparata na našem tržištu sadrži 30 mg, što je nedovoljno. Da bi stvarno obavljao svoj zadatak, dnevna doza trebalo bi da bude 100 mg, a za srčane bolesnike 200 mg. Njima je neophodan, a ta veća doza potrebna je i ljudima koji su preležali teške bakterijske ili virusne infekcije. Kad povrate energetski status, mogu da je smanje.

Mnogi, kad su već počeli da koriste suplemente, na spisak stavljaju i selen. Kome je on potreban?

‒ Ima smisla uzimati ga kao izdvojen mikroelement ako postoje problemi sa štitnom žlezdom. Njegova primena savetuje se i mladim osobama koje imaju problem s aknama, kao i ljudima koji u određenom periodu godine primećuju da im pojačano opada kosa ili su im nokti u lošijem stanju. Ako ne koristite neki kompleks vitamina i minerala kreiran za tu namenu, možete da uzimate selen u kombinaciji sa vitaminima B grupe.