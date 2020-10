Supruga Zdravka Čolića, Aleksandra Čolić, oduvek je najveća podrška naše najveće zvezde. Ipak, ona je gotovo uvek žena iz senke i javnost o njoj zna veoma malo. Sa druge strane Zdravko Čolić o njoj govori veoma malo, a sve što kaže ima duboko značenje.

U jednom intervjuu, pevač je govorio o svemu dobrom što donosi slava i karijera poput njegove, a onda se osvrnuo i na one manje lepe stvari. Naime, otkrio je da je tokom njegove karijere, Aleksandra imala bliski susret sa njegovom obožavateljkom, što bi mogao da bude razlog zbo kog ona bira da se ne eksponira javno.

– Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti – rekao je Čola u jednom intervjuu.

Kako je istakao tada, najveće olakšanje u celoj situaciji, bilo je to da Aleksandra nije ljubomorna žena.

– Moja supruga je reagovala kako treba. Ona razume moj posao. Mislim da to pozitivno deluje na nju. Ona to doživljava kao dobro i lepo, kao nešto što predstavlja deo mene. Ta publika je godinama uz mene i podržava to što radim. Verujem da može da joj bude samo drago zbog toga – rekao je pevač.

Supruga Zdravka Čolića, po njegovim rečima, stalno je uz njega i pomaže mu gotovo u svemu. Uz to, ona je zaslužna što su njihove ćerke izrasle u predivno vaspitane devojke.

– Ponosan sam na svoje ćerke, kao i svaki otac. Ja sam tu da ih podržavam i ispunjavam njihove želje.

Osim što je sjajna majka, ona je i njegova desna ruka:

– Žena mi pomaže u svemu, tu je da te podrži i da neke stvari koriguje ako je potrebno. Zajednički život i ima tu svrhu da savetujete i podržavate jedno drugo – izjavio je Zdravko za “Blic”.

Čola i Aleksandra venčali su se 1. maja 2001. godine i od tada su u srećnom braku, iz koga imaju dve preslatke ćerke, Taru i Unu.