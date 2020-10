Rodnijev sin preminuo u 19. godini

Arči Lindherst, sin Nikolasa Lindhersta, najpoznatijeg po ulozi Rodnija u legendarnoj seriji “Mućke”, pronađen je mrtav u porodičnom domu. Britanski mediji prenose da je Nikolasov sin jedinac preminuo u 19. godini posle „kratke i teške bolesti“.

Such tragic news, thoughts are with Nic and his wife Lucy ❤️ pic.twitter.com/lYU5xDsGNA

Poput oca, i Arči je bio glumac i glumio je od svoje desete godine. Bio je u vezi s glumicom Netrom Tilakumarom. Društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama brojnih Arčijevih, kao i Nikolasovih kolega i prijatelja.

– Mom bratu Arčiju. Još ne mogu da shvatim da te više nema – napisao je njegov prijatelj Semjuel Smal, glumac iz „Igre prestola“. Na ovu poruku odgovorila mu je Arčijeva mama i napisala kako će ga njegov prijatelj uvek čuvati s neba.

in shock. heartbroken to hear archie lyndhurst has passed away. i grew up watching him. rip archie❤️🕊 pic.twitter.com/zG1tGFPiwV

„Daily Mail“ piše kako su hitna pomoć i policija došle u njegov dom i posle detaljne pretrage otklonjena je mogućnost nasilne smrti. Telo je poslato na obdukciju i još se čeka nalaz kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

The saddest news of all today.The death of Archie Lyndhurst,just starting out on his chosen career in acting. My heart aches for Nick and Lucy.They could not have loved him more. pic.twitter.com/TkoGB1nxio

