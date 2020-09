Životna priča Nade Macure, najpopularnije doktorke u Srbiji, nimalo nije laka, a ni lepa. O svom privatnom životu Nada ne voli da priča, a ono što se o njoj zna jeste da uprkos brojnim lomovima ona je uvek raspoložena, vesela, skromna i veoma vredna.

– Nemam velike prohteve. Nemam ni veliki stan. To je stan bivšeg muža i cenim što mi ga je ostavio posle razvoda, inače bih sigurno bila podstanar. Pošto moja porodica živi u Vojvodini, često pomišljam kako bi bilo da se preselim u Novi Sad, ali tamo je sve sporije, mirnije i tiše. Beograd je grad po mom temperamentu: bučan, jasan, glasan i lep – rekla je Nada u intervjuu za “Glossy”.

Javnost o Nadinim roditeljima ne zna mnogo, a doktoka po prvi put navodi da je bez majke i oca ostala jako rano.

– Otac mi je umro pre 11 godina, majka kad sam bila sasvim mala, tako da je tatina druga žena preuzela moje vaspitanje. Ona mi je usadila ljubav prema modi – iskreno navodi Nada.

Životna priča Nade Macure nateraće vam suze na oči

Veoma bolna tačka u Nadinom životu jeste rani gubitak majke.

– Imala sam godinu dana kad sam odvojena od majke. Imala je tuberkulozu pluća i otišla u sanatorijum. Nekad pomislim: “kad bi postojala reinkarnacija, pa da vidim ženu koja me je rodila”. Gubitak majke je priča koja me prati celog života. Kad su me jednom nešto napadali na internetu, neko je prokomentarisao: “Ona je samo jedna tužna žena.” Ja toga nisam svesna i ne želim da se tuga useli u moj život – iskreno izjavljuje doktorka koju je odgajila maćeha, prenosi “Blic”.

– Ta naša maćeha meni nije bila maćeha, već žena koja me je othranila i koju sam ja zvala mama. Nikada me nije udarila i grdila. Ponekad sam i čeznula za tim da me mlatne ako zaslužim. Zaista je bila žena anđeo. Imala sam pored nje život kao i sve devojčice pored majki: obuvala sam njene štikle, isprobavala šešire, haljine, rumenilo – kaže Nada.

Kada je njen ljubavni život u pitanju, Nada ne krije da je bila u braku, kao i da se razvela. Bivši suprug joj je odmah rekao da neće moći da ima dece.

– Razvela sam se veoma davno. I nisam patila za njim. Za nekim drugim ljubavima sam možda više patila, ali nije bilo mnogo onih koje sam baš iskreno volela. Uvek sam bila orijentisana na druge stvari, prvenstveno na učenje i posao. Umem da patim, ali vreme leči sve. Muž mi je pre braka rekao da verovatno neće moći da ima dece, pa da odlučim da li želim da se venčamo. Ipak sam se udala – zaključila je doktorka tužnog pogleda, ali veseloh duha.

