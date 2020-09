Voditeljka Jelena Simić porodila se i na svet donela zdravog dečaka. Mama i beba sjajno se osećaju, a posle nekoliko dana provedenih u bolnici stigli su i u svoj toli dom. Jelenina starija ćerka Una jedva je čekala dan kada će brata uzeti u naručje, a specijalno po njenoj želji maleni dečak je i dobio ime.

– Aleksa to je tvoja seka Una, toliko te je želela… Ona ti je dala ime. Imaš i preslatku seku Mateu.. Tvoj tata je najbolji na svetu, videćeš. Tetka se pobrinula do najsitnijeg detalja da sve bude spremno za tvoj dolazak , ona ti je druga mama. Na krovu svega je ogromna podrška tvoje bake i deke. Ljubav je, sine moj , najveća sila na svetu. Dobrodošao kući Aleksa!!! – napisala je presrećna Jelena na svom “Instagramu” objavivši i prve fotografije tek rođenog sina.

– Ako sam u nečemu imala sreće, onda je to u ljubavi. Zadovoljna sam i voljena žena – rekla je nedavno Jelena za magazin “Hello!”, koja je mislila da se nikada neće udati. Ipak, njeno srce joj je osvojio Dragan Simić, danas dekan Fakulteta političkih nauka.

– Verovala sam da brak nije za mene. Dragan me je demantovao. Ne samo da sam se udala nego u srećnom braku živim punih 15 godina. Pričali smo pre neki dan i zaključili da što smo duže zajedno, sve nam je lepše. Mnogi moji prijatelji, kada su saznali da sam u vezi s njim, komentarisali su da deluje kao nepristupačan i arogantan čovek. Međutim, čim bi ga bolje upoznali, menjali bi mišljenje, prvo oduševljeni načinom na koji se ponaša prema meni, ali i činjenicom da je šarmantan i duhovit. Nežan je muž i otac, a opet ima neku neverovatnu snagu koja, čini mi se, svakog dana dobija na intenzitetu. Ume da me iznenadi, nasmeje, razume i podrži. Što kaže pesma: „On me voli na svoj način“.

– Naša devetogodišnja ćerka Una tvrdi da je baš imala sreće sa mamom i tatom – dodala je tada Jelena Simić, a sada je njene sreća još veća.

Čestitamo!