Marina Ćosić trudna je već nekoliko meseci, a lepe vesti je sve do sada krila. Dvadesetpetogodišnja glumica, koja se proslavila ulogom u seriji “Istine i laži”, odlučila je da objavom samo jedne fotografije napravi opšti haos među prijateljima, kao i vernim fanovima.

– Omiljena fotografija u 2020. godini. Kada je ona postala vidljiva za sve – napisala je presrećna Marina i stavila heštag #nastroje. Malo je reći da su čestitke u sekundi krenule da pristižu, a većina je bila oduševljena što se u Marininom životu u kratkom periodu desilo toliko lepih stvari.

Naime, pre samo nekoliko dana ona je obelodanila da se 4. septembra verila, ali i udala. Svoju filmsku ljubavnu priču podelila je sa pratiocima.

– 04.09.2020. me je Nikola zaprosio u vinogradu, ne znavši da sam tako zamišljala savršenu veridbu, još odavno kad sam prvi put bila u vinogradima Toskane. Nisam mu nikada rekla taj detalj da ne bih uticala na njegove želje. Zaprosio me je sa najlepšim prstenom koji sam videla, koji ima jos od februara u kuci svojih roditelja.

– Nakon toga, krećemo ka smeštaju koji je bio zamišljen za proslavu veridbe. Dolazimo tamo, kad – NOVO iznenađenje! Iz svakog ugla kuće u koju smo došli izlaze ljudi. Moje kume, njegov kum, naše porodice i snimatelji. I naravno, Laki. Svi se pojavljuju. Ja sam naravno u šoku tolikom da ne mogu ni jednu reč da izustim. Ja vidim odelo koje sam namenila za svadbu, za taj trenutak odlaska u opštinu, koji čekamo već mesecima jer nas je snašla i Korona i dosta nekih tužnih događaja, i nikako da uhvatimo momenat.

Ali ON zna šta sam htela da obučem. Danima je “krao” moje stvari iz stana, što nije lako jer ja sve primećujem, i znam tačno gde mi šta stoji. Gledam u Tamaru i pitam: “Jel se ja to udajem danas?”… I da, ja se udajem! Udajem se za moje najdivnije biće, i ne moram ni sekunde više da čekam da ga zovem mojim SUPRUGOM, kako sam ga zvala i pre udaje. Oduvek je ON moj muž – napisala je pre samo nekoliko dana Marina, ne otkrivajući da je u blagoslovenom stanju.

