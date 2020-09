Nataša Bekvalac je odlučila da rođendan, četrdeseti po redu, obeleži ludom žurkom, ali i velikim iznenađenjem za sve svoje fanove. Kako je ove godine obeležila i dvadeset godina uspešne karijere sjajnim koncertom u „Štark Areni“, rešila je da taj momenat ponovo proživi.

‒ Meni je rođendan! Zato vam za moj četrdeseti rođus poklanjam S. O. S. ZA LJUBAV ŠOU! Napravljen od snova, maštanja i istinitih priča… Začinjen smehom, srećom, tugama, suzama i ranama… Ovo je koncert o ljubavi i slobodi… Ovo je koncert o usponima, padovima, izgubljenim bitkama i Pirovim pobedama. Uživajte i budite mi dobro ‒ napisala je Nataša na svom profilu na „Instagramu“ i najavila video materijal sa svog sjajnog koncerta.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nataša Bekvalac (@bekvalceva) дана 24. Сеп 2020. у 11:59 PDT

Nataša jubilarni četrdeseti rođendan nije mogla da zamisli bez lude žurke.

‒ Proslaviću ga spektakularno, ne zato što sam ga ja tako osmislila već zato što su me tako moji ljudi pogurali. Jedan drug mi je rekao da, kako budem proslavila taj četrdeseti rođendan, tako će mi izgledati ostatak života i zbog toga imam ozbiljnu organizaciju. Biće pozvano četrdesetoro mojih najbližih i imaćemo jedan jako interesantan „white party“ – otkrila je Nata za „Telegraf“ detalje o proslavi svog rođendana večeras na njenom prelepom imanju u Čeneju.

Nataša Bekvalac rođendan dočekuje uz brojne čestitke

Od ponoći Natašin telefon zvoni, prijatelji, kolege i saradnici šalju joj pregršt lepih reči i čestitki za njen divan dan, a sestra Kristina duhovitom porukom nasmejala je sve fanove.

– Srećan rođendan, sestro moja. Želim ti da zauvek ostaneš mlada duhom, jer ti godine ne idu u prilog. Želim ti da zauvek imamo o čemu da pričamo i smejemo se glupostima i budalaštinama koje doživljavamo zajedno. Želim ti da budeš zdrava i mršava, zauvek mršava. Želim ti da me ne zoveš danima na telefon jer ti je lepo i srećna si. Problematična si i nerviraš me, ali ja zaista ne znam kako je živeti bez tebe i to i ne želim, mada je bilo lepo dok smo živele u dva različita grada. Želim ti mir i sreću ili nemir ako te to čini srećnom.

Želim ti da imaš puno novca da bih ja mogla mahnito da ga trošim i uživam u šopingu i putovanjima. Super si sestra, mada ima i boljih, sigurno. Sve u svemu bogata sam što te imam takvu kakva si. Savršeno nesavršena. Mogla si ispasti i bolja, ali, Bože moj, tako je kako je. Baš sam se raspisala i mogla bih ovako u nedogled jer i posle 35 godina uvek imam nešto da ti kažem. Volim te, Nacuro moja, i srećna sam što si ti moja sestra. Namaste ‒ napisala je Kristina. Nataša joj nije ostala dužna i odgovorila je:

‒ Ne tuguj, matora, godine su samo broj.