Bane Mojićević – razvod se dogodio!

Pevač i prvi pobednik „Zvezda Granda“ Branislav ‒ Bane Mojićević, posle skoro dve godine spekulacija da u njegovom braku nije sve tako sjajno, odlučio je da kaže istinu. Naime, još 2018. godine pojavile su se trzavice i problemi u zajedničkom životu sa suprugom MIlicom, ali su oni nekako uspevali da probleme prevaziđu.

‒ Sve je to iza nas i sada funkcionišemo bolje nego ranije. Ne mogu da sudim da li je normalno ili nije, ali takve stvari se dešavaju. Kad se dogodi, to je prava prilika da staviš prst na čelo i da se presabereš šta želiš od sebe i veze i to je dobra lekcija i iskušenje koje smo prebrodili na najbolji način. Sada nastavljamo jači i pametniji ‒ rekao je tada pevač u nadi da će njegov brak opstati, ali to se, nažalost, nije dogodilo.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Branislav Bane Mojićević (@mojicevic.bane) дана 9. Дец 2018. у 12:41 PST

Bane Mojićević – Razvod je potpisan

Pevač se zvanično razveo, a da je braku sa Milicom došao kraj nije želeo da krije.

‒ Istina je da smo se razveli, nezvanično pre pola godine, a zvanično pre dve nedelje. Mogu da kažem da smo sada u boljim odnosima nego ikad, očigledno je trebalo da se rastanemo pa da se naš odnos sredi. Zaista, potpuno normalno komuniciramo ‒ kazao je Bane za „Blic“ i dodao da nije bilo nikakvih sukoba, već se ljubav jednostavno ugasila.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Branislav Bane Mojićević (@mojicevic.bane) дана 13. Јул 2018. у 8:35 PDT

‒ Nema tu nekih konkretnih razloga. Nije bilo nikakvih drama, skandala ili afera, prestale su emocije i komunikacija na tom nivou. Jednostavno svako je krenuo svojim putem i pred nama je nova životna etapa. Lako smo se dogovorili oko podele imovine, sve smo to zaista brzo rešili. Nije kraj sveta, oboje nastavljamo dalje ‒ zaključio je on.