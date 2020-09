Pevačica Aleksandra Prijović uživa u životu. Ima divnog supruga, koji je obožava, preslatkog sinčića i gotovo sve što može da poželi. Upravo zbog toga je za svoj dvadeset peti rođendan imala skromne želje. Ali, dok mnogi misle da ona ima sve u životu, pevačica otkriva da ona i dalje vodi unutrašnje borbe i da ponekad nije sigurna u sebe.

– Svi mi u sebi nosimo neke borbe, manje ili veće. Najviše mi nedostaju ljudi koji nisu sa nama. Materijalno mi ne nedostaje ništa, i kada sam imala manje, samo sam želela da moja porodica ima dovoljno. Na tome sam radila od prvog nastupa i nikada se nisam plašila. Ovo je nešto što umem da radim i u čemu sam sigurna i znam da ću uspeti. Samo neka su meni važni ljudi tu. Za ostalo ću lako. A ako svedemo na neke svakodnevne želje, fali mi malo više nastupa, da se onako osetim živom, da budem sa svojom publikom, da razmenimo energiju, ljubav, ali biće i toga. – rekla je Aleksandra koja je konačno progovorila i o nedostacima koje u poslednje vreme oseća.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandra__official) on Aug 27, 2020 at 10:59am PDT



U intervjuu je otkrila da je s vremenom postala mnogo jača i da se više ne osvrće na komentare zlih jezika. Svoj život i uspehe temelji na osloncu koji ima u porodici, a vremenom je naučila i da zavoli sebe, onakvu kakva je.

– Kada sam bila mlađa, dešavalo mi se i da zaplačem. Osećala sam tu nepravdu duboko i jako. Nisam se dobro snalazila na početku, ali kad sam naučila da je to sastavni deo javnog posla i da se ljudima ne može uvek udovoljiti, te da će uvek biti neko kome se nešto neće dopasti, ko će izvlačiti iz konteksta, razumeti kako mu odgovara, opustila sam se. I možda ojačala i jeste prava reč. Ja sam to što jesam, publika i ljudi koji me vole to znaju i osete. Nema tu laži ni prevare. Mislim da kad se nečemu predate, date sebe, kao što ja jesam u ovom poslu – onda tu nema greške. A zli jezici… – ispričala je ona za “Blic”.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandra__official) on Sep 24, 2020 at 1:58am PDT



Sada kada je napunila dvadeset pet, sazrelila i postigla veliki uspeh u karijeri, Aleksandra je otkrila i na šta je u životu najviše ponosna:

– Iskrena da budem, najviše sam ponosna što sam se ostvarila kao majka. Ne mislim samo na to što sam dobila dete, nego što sam uz Aleksandra sazrela i kao žena i spoznala još neke skrivene kutke sebe. Spoznala sam šta znači ona prava, iskonska i neiskvarena ljubav koja me je oplemenila da budem još bolja i kao supruga, ali i u karijeri, da tu emociju prenesem na sve sfere života. Mislim da smo Filip i ja sa dolaskom sina ušli u jednu prelepu životnu fazu u kojoj učimo i nadograđujemo sebe, a pre koju godinu nisam ni znala da tako nešto može da se oseti i dogodi. Hvala dragom Bogu na tome.