U vreme kada su mnogi pevači i umetnici ugroženi zbog pandemije Korona virusa, za neke od njih stižu i lepe vesti. Pevač Sergej Ćetković i pevačica Aleksandra Radović proglašeni su za pevače godine po izboru slušalaca Naxi radija. Uručenje ovih prestižnih priznanja ujedinilo ih je u poruci da muzika predstavlja nezaobilazni deo života svih nas, kao i da se nadaju da uskoro stižu bolji dani za sve umetnike. Slušaoci Naxi radija nagradili su i Zdravka Čolića, Severinu, Nevenu Božović, grupa Crvena jabuka i Željka Samardžića.

Od kako se dodeljuje, nagrada Naxi Zvezda sinonim je za najveće muzičke zvezde i stvaraoce čiji rad je obeležio prethodnu godinu. Sa željom da inspiriše i podstakne, Naxi radio je 2011. godine ustanovio nagradu za pesmu godine, koja je 2018. godine prerasla u Naxi Zvezdu – jedinu radijsku nagradu u regionu.

– Ponosna sam na to što smo i ove godine uspeli da održimo tradiciju, uprkos situaciji sa pandemijom korona virusa. Najbolji pevači, kompozitori, stvaraoci, zaslužili su da ih publika nagradi za njihov rad u godini za nama. Hvala im na divnim pesmama, koncertima, i na tome što su svojom muzikom deo svakog našeg dana. Čestitam svim pobednicima“ – izjavila je Maja Raković, vlasnica i glavna i odgovorna urednica Naxi radija.

– Ove godine proslavljam dvadeset godina muzičke karijere. Krenuli smo poletno početkom godine, od velikih koncerata u Zagrebu i Splitu, pa do Mostara i Banjaluke… imali velike planove za koncert u Beogradskoj Areni, ali nažalost desila se Korona. Malo smo podigli ručnu i stavili sve “na ler”. Ovo vreme sada koristim za porodicu i sve ono što nisam stizao u prethodnom periodu. Što se tiče nagrade, obradovala me je već nominacija. Titula “pevača godine” za mene ima veliko značenje u ovoj godini. Cela ova situacija podstakla me je da radim i pripremam nove pesme, jer želim da se svojoj publici zahvalim na dugogodišnjoj podršci. Jedna od njih je i pesma “Vratile se ptice” objavljena ovog leta – kaže Sergej, koji se zahvalio slušaocima Naxi radija na podršci.

Njegova koleginica i kuma, Aleksandra Radović, ove godine proglašena je za pevačicu godine nakon glasanja slušalaca koje je trajalo mesec dana. Kada je pop muzika u pitanju, ova titula ne čudi, jer je poznata pevačica ovog februara predstavila novi album sa koga su se već izdvojili hitovi “Ne Hvala”, “Ljubavi moja”, “Gde ćeš ovu noć” i “Živim Bol”.

– Album “Predvorje života” objavljen je uoči proglašenja pandemije Korona virusa u svetu. U prvom trenutku činilo mi se kao da će sav trud i rad celog mog tima pasti u vodu, što na kraju nije bio slučaj. I ova nagrada svedoči o ljubavi publike i podršci kojom sam nagrađena sve ove godine. Hvala publici na skoro dve decenije podrške i ljubavi. Nagrada “Naxi zvezda za pevačicu godine” mi je posebno draga i jedva čekam da je proslavimo na koncertima i nastupima širom regiona, kada se za to steknu uslovi – istakla je Aleksandra Radović.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Naxi Radio (@naxiradio) дана 22. Сеп 2020. у 2:26 PDT

Pored Aleksandre i Sergeja, Naxi zvezda na osnovu glasova slušalaca dodeljena je u još četiri kategorije. Pesma godine je Severinina “Rođeno moje”, album “Sarajevo 1985. – 2020.” kojim grupa Crvena Jabuka slavi jubilej proglašen je za album godine, trijumf Zdravka Čolić i šest uzastopnih Arena u Beogradu ovenčane su priznanjem za koncert godine, a za najbolju muzičku saradnju nagradu su dobili pevačica Nevena Božović i kompozitor Dušan Alagić za pesmu “Nestajem s vetrom”. Pored priznanja u kategorijama u kojima su pobednici izabrani na osnovu glasova slušalaca, urednički tim dodelio je još dva važna priznanja. Naxi zvezda za izuzetan doprinos muzici dodeljena je Željku Samardžiću, a Naxi zvezda za sva vremena Zdravku Čoliću.