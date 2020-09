Goca Tržan i Raša Novaković prošli su kroz za njih veoma ličan i težak period. Par, koji je u braku već pet godina po drugi put podvrgao se vantelesnoj oplodnji, koja nije uspela. Ipak, kako je uvek na sve gledala pozitivno, Goca je i ovaj neuspeh shvatila kao još veći motiv da se bori za svoju ljubav i porodicu.

U intervjuu za magazin “Gloria” Goca je rekla da su ona i Raša potražili stručnu pomoć i da će opet pokušati sa vantelesnom oplodnjom, ali da su razmišljali i o usvajanju deteta.

– I to je jedno od rešenja. Samo je pitanje šta želite. Nas dvoje još nismo odustali, ali razmišljali smo i o toj mogućnosti.

Tom prilikom istakla je da je ova odluka važna posebno njoj, jer zaista želi da se po drugi put ostvari kao majka i zbog toga ne želi da odustane od ove borbe.

Godišnjica braka – povod za originalnu izjavu ljubavi

Ipak, ono što je motiviše da se za svoje snove bori je velika ljubav koju ima sa svojim suprugom Radomirem Novakovićem. Tu ljubav još jednom je danas izjavila svom suprugu, kada mu je čestitala petu godišnjicu braka.

– Pre pet godina u ovo vreme smo pakovali odelo, venčanicu, veo, cipele, šminku, pare, burme smo naravno zaboravili pa si morao da se vraćaš po njih… Imala sam tremu kao nikad u životu kad me je tata uzeo pod ruku i vodio me prema tebi. Lena je bila presrećna što je imala glavnu ulogu u ceremoniji. Bio si lep i nervozan… Žurka je bila nikad bolja, noge su mi otekle i nisam mogla da skinem one preskupe sandale posle 6 sati igranja… I hoću da se opet udam za tebe… Da okupimo one vesele i pozitivne ljude koji nam i sad ulepšavaju život i opet se ludo zabavimo i napravimo žurku za pamćenje. I da, još uvek sam zaljubljena u tebe, iako te volim, kažu da to ne može u isto vreme. A može… Evo već godinama – napisala je Goca ispod zajedničke fotografije sa svojim suprugom.

Pet godina braka prošlo je za čas, a svi loši trenuci i neuspesi ostali su daleko iza njih. Goca Tržan i Raša Novaković vole se kao prvog dana, a kroz život će zajedno nastaviti da se bore za svoju veliku želju – proširenje porodice.