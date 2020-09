Proteklih meseci kad se pomene maska nekako refleksno pomislimo na one hirurške i epidemiološke, koje su u naš život ušle nepozvane. Međutim, postoje i maske za lice kojima se radujemo i sa zadovoljstvom ih koristimo jer zahvaljujući njima naše lice izgleda odmornije i mlađe. Iako su već godinama veoma popularne, to ne znači da o njima znamo baš sve što bismo želeli. Zato ćemo im ovog puta posvetiti punu pažnju.

Delimo ih na one koje kupujemo u drogerijama i na one koje se koriste u kozmetičkim salonima. Maske namenjene profesionalcima pakuju se u kutije ili tube, a na lice se najčešće nanose špatulom, u debljem sloju. Koriste se i prilikom masaže lica jer se tako u kožu unese više korisnih sastojaka. One iz drogerija uvek su u kesicama, čija je sadržina predviđena za jednu upotrebu, mada nekad imamo i za dva ili čak tri puta. Izbor je zaista veliki: za hidrataciju, potom one koje regulišu lučenje sebuma, sa lifting-efektom, za detoksikaciju, za umornu, sivu ili gladnu kožu…

Maske koje osvežavaju ili smanjuju otečenost obično sadrže aloju ili ekstrakt krastavca, a ukoliko pre nanošenja neko vreme odstoje u frižideru, pružiće dvostruko osveženje. Sastav hranljivih maski nekad je toliko bogat da se približavaju kremama, a najčešće sadrže kolagen, hijaluron, enzim „Q10“… Naravno, hijaluron je prisutan i u onima koje koži obezbeđuju dodatnu hidrataciju, a sadrže i visok procenat termalnih voda.

Uvek treba imati u vidu da maske nisu zamena za svakodnevnu negu, već onaj fini dodatak koji kožu čini srećnom. Žene iz Koreje, koje fasciniraju svojom mladolikošću, koriste ih svakodnevno. Često prvo stave ampulu seruma, potom masku i na kraju preparat sa zaštitnim faktorom.

Upotreba maski iziskuje svega 15 minuta vašeg vremena, a mnogo pruža. Po nanošenju se može isprati ili skinuti, a najbolje je kad se sastojci koji su ostali na površini kože umasiraju. Mnoge žene upravo ih zbog toga stavljaju uveče, kako bi tokom noći koži dale mogućnost da apsorbuje sve korisne sastojke. Posebna priča su „noćne maske“, koje, dok spavamo, učine sve što treba da bismo sledećeg jutra u ogledalu videli blistavo lice.

Maska ima i efekat koji nema veze sa sastojcima već sa činjenicom da nam garantuje „15 minuta samo za nas“. To je prilika da predahnemo, da se odmorimo i na miru razmišljamo jer kad je stavimo, ukućanima je nekako bezveze da nas zapitkuju ili nam nešto traže. Budući da smo među sastojcima pomenuli kolagen i hijaluron, u nekoliko rečenica ćemo vas podsetiti na njihova osnovna svojstva.

Hijaluron ili hijaluronska kiselina sastavni je deo potkožnog tkiva. Preciznije, nalazi se u vezivnom tkivu. Pospešuje sintezu kolagena, mada ima i niz drugih funkcija: hidrira kožu vezivanjem ogromnog broja molekula vode, održava tonus, neutrališe štetno dejstvo slobodnih radikala…

Posle 25. godine organizam ne proizvodi hijaluron, pa moramo da nađemo način da ga nadoknadimo. Dugo se postavljalo pitanje kako može da prodre u kožu kada se zna da je njegov molekul veliki. Međutim, kozmetička industrija toliko je napredovala da je uspela da reši i taj problem. Proizvode sa hijaluronom jednako dobro prihvatiće i suva i masna i mešovita i osetljiva koža.

Kolagen, najzastupljeniji protein u našem organizmu, sastavni je deo kostiju, mišića, tetiva i kože. Kako starimo, ali i pod dejstvom faktora kao što su pušenje i UV zračenje, smanjuje se njegova proizvodnja. Posledice su najvidljivije na koži, koja postaje opuštenija i počinje da se bora. Postoje različiti tipovi kolagena, koje možemo svrstati u tri osnovna, s tim što je tip 1 najrasprostranjeniji i ulazi u sastav kože.