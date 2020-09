Zorana Jovanović – manijak me progoni!

Zorana Jovanović Zorannah pokušala je da problemu sa kojim živi već pune tri godine prvo ne pridaje mnogo značaja, a onda je situacija postajala sve ozbiljnija. Naime, modna blogerka otvorila je duši i priznala da je već nekoliko godina na meti manijaka koji je prati i progoni. To je i glavni razlog što ne snima video materijale na koje su njeni fanovi širom sveta i te kako navikli. Zorana je navela da dok je u Beogradu, manijak je u stanju da stoji ispred njene zgrade, posmatra je ili čeka da se ona pojavi.

– Prestala sam da snimam, a to je zato što sam, sigurna sam da ljudi znaju da to postoji, ali nisu svesni koliko to ume da bude opasno – susrela sam se da jednim vidom uhođenja. Kada se to izdešavalo, ja sam prestala da pokazujem dosta toga u realnom vremenu. Prestala sam da tagujem svoje prijatelje, jer je ta osoba išla redom i kontaktirala sve te osobe iz mog života, mene je maltretirala – iskreno je priznala Zorana i dodala:

– Tri godine muku mučim sa tim. To prestaje, pa se opet vraća. Muku mučim sa time i dalje. Ja sam počela da cenim svoju privatnost, u nekim situacijama sam opuštena, ali u nekim jako stegnuta. Kada je bio epicentar, povukla sam se. Nisam kačila “storije” ili sam ih kačila u drugom vremenu. Kada sam dolazila u Beograd, budem nekoliko dana, ali se ne tagujem da sam tu, jer sam se plašila za svoju bezbednost.

