Veza, ali i raskid Mihajla Šaulića i pevačice Aleksandre Mladenović obavijeni su velom tajni i sitnih nagoveštaja. O njihovoj vezi pisalo se mnogo, a ono što je najinteresantnije je da ni jedno ni drugo nikada nisu potvrdili, ali ni demantovali napise.

Ipak, sudeći po rečima izvora bliskog paru, sada je romansi došao kraj:

‒ S vremenom su shvatili da im se razmišljanja i stavovi razlikuju, te su posle nekoliko meseci odlučili da stave tačku na vezu. Smatrali su da je tako najbolje za oboje, da neko vreme budu sami, te da vide hoće li udaljenost učiniti da se ponovo vežu ili će ipak prekinuti svaki kontakt. – rekao je izvor za “Blic”.

I dok je Mihajlu srce slomljeno po drugi put, Aleksandra je, kako se činilo okrenula novi list. Pevačica je počela vredno da radi, a fanove je obradovala novom pesmom. Ipak, ono što mnogima nije promaklo je da bi pesma mogla da ima nažnu, skrivenu poruku za Šabanovog sina.

Nova pesma pevačice Aleksandre Mladenović izašla je samo par dana posle vesti o raskidu para, a naslov pesme glasi “Kamo sreće da se manje volimo”.

Stihovi pesme sadrže snažnu poruku:

“Kamo sreće da se manje volimo, rekla bih ti zbogom, to je to! Ne bi tako boleo me znaj, sada ovaj kraj.”

Kako se pevačica do sada nije oglašavala o svojoj romansi sa sinom Šabana Šaulića, ova pesma mogla bi da sadrži skrivenu poruku za njega, kao i poziv na razgovor i poverenje? Ipak, dok se njih dvoje ne oglase javno, njihov raskid idalje će ostati u senci nagađanja.