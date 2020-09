Pomirili se Petar Strugar i Milica Todorović – vest je odjeknula kao bomba, a onda se oglasila pevačica!

Petar Strugar već neko vreme glavna je tema novinskih napisa, a sve je počelo vešću da je pretučen na salašu koji zakupljuje. Prema pisanju domaćih medija, Petar je primio ozbiljnije udarce od zaposlenog na salašu. Policijska istraga je u toku, a zaposleni na salašu priznao je krivicu.

Ipak, ova neprijatna situacija glumcu je donela i nešto lepo. Naime, kako prenose domaći mediji, kada je čula da je pretučen, ubrzo ga je obišla bivša devojka Milica Todorović. Ova prijateljska poseta poslužila je kao povod za nagađanje o njihovom ponovnom pomirenju. A da je par ponovo zajedno potvrdio je i izvor, blizak pevačici

Naime, Petrovo stanje nije bilo bezazleno, pa ga je zabrinuta Milica odmah posetila.

‒ Petar uopšte nije prošao dobro, sumnjalo se da će morati na operaciju. Mnogi su bili u šoku, a Milica ga je odmah pozvala. Dugo su razgovarali, a onda je ona odlučila da ga poseti. Rekla mu je da je za njega tu šta god da mu treba i da se ne libi da joj traži pomoć. S obzirom na to da se nisu dugo videli, shvatili su da bi bilo lepo da sebi pruže još jednu šansu, te su se pomirili. On je video koliko se Milica zabrinula za njegovo zdravlje i to mu je veoma značilo ‒ kaže pevačicina drugarica za „Srpski Telegraf“.

‒ Kada ga je videla, bila je u šoku koliko su povrede vidljive jer mu je tada lice još bilo pod otokom i sav je bio modar. Petru je bilo drago što je Milica bila uz njega i što je još jednom pokazala koliko joj je stalo. Od tada se čuju redovno, ona zove da ga pita kako je i treba li mu šta, a on, i kad ne treba, kaže da mu nešto treba, samo da bi što više vremena proveli zajedno.

Kada je pevačica Milica Todorović čula za ove napise, oglasila se i demantovala vest o pomirenju.

– Informacija da smo se Petar Strugar i ja pomirili, nije istinita. – kratko je rekla Milica za “Kurir”.