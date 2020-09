Sve prolazi, samo je „Chanel“ večan i čuvene cipele u dva tona preživele su sve trendove

Gospođica Koko obožavala je inovacije i crno-bele kombinacije. Po svaku cenu želela je da promeni kolektivnu svest žena kada je o modnim slobodama reč, tako da se mnogi njeni „izumi“ s pravom smatraju revolucionarnim. Skinula im je korsete, skratila frizure i suknje, poslala u prošlost krinoline i žipone koji su ograničavali pokrete, uvela žersej i tvid u visoku modu, a kada je posle parfema sa brojem pet i torbe „2,55“ prvi put na scenu izvela malu crnu haljinu, bio je to i šik i šok za ondašnji svet. „Le petit robe noir“ već je uveliko ušla u garderobere i istoriju kada je 1957. godine Koko Šanel predstavila još jedan svoj superpronalazak – cipele u dva tona.

Komforno i praktično, a u isto vreme elegantno i ženstveno, bio je to kredo kog se držala celog svog života i radnog veka, pa i kada je razmišljala o tome kako da razbije monotoniju na polju obuće. Inspiraciju za model, koji je u međuvremenu dosegao status kulta, pronašla je u crnim muškim cipelama sa belim kamašnama. Žene su do tada na raspolaganju imale samo jednobojne cipele, pa je Koko odlučila da malo prekrši pravilo. Njen model „nosio“ je bež boju, a to nije sve. Bili su tu i crni vrh, ne previše – ali sasvim dovoljno – upadljiva štikla i otvorena peta kao na sandalama. Čuvena kreatorka, koja je uvek radila u interesu lepšeg pola, shvatila je da ova kombinacija kontrastnih boja poseduje i moć da izduži nogu. Nije ni čudo što su cipele preko noći ušle u modu, na tako silovit i uticajan način da više nisu izašle iz nje.

Osim udobnosti, model se savršeno slagao sa svakim komadom odeće, svakim stajlingom i svakom prilikom. Noge su imale potpunu slobodu, što je bilo možda i najvažnije slavnoj Francuskinji, čija je glavna razonoda bila poigravanje sa strogim modnim normama. Čast da prve isprobaju njene cipele dobile su ikone stila i filmske dive Katrin Denev, Brižit Bardo i Romi Šnajder. „Vrhunac elegancije“, „Cipele za Pepeljugu“, „Tajni predmet želja“ – tek su neki od naslova koji su se krajem šezdesetih mogli pročitati u prestižnim magazinima, a sve u slavu novog modnog totema sa „Chanel“ potpisom. Pomenimo, naravno, i zanatsku radionicu „Massaro“, čiji su vešti obućari sprovodili u delo ideje nenadmašne Koko.

Kasnije su se pojavile u još nekim verzijama i kombinacijama boja, između ostalih i kao baletanke. Model sa potpeticom zadržao je standarnu visinu od pet centimetara, ali kaiš je pravljen od elastičnijih materijala kako ne bi sputavao članak. Bile su rado viđene i na crvenom tepihu, i u kancelarijama, i na koktel zabavama. Držale su korak sa svetom i vremenom, mada bi ispravnije bilo reći da su oduvek bile za korak ispred.

Obožavao ih je i Karl Lagerfeld, doživotni „mastermind“ pariske imperije. Kada je 1983. postao kreativni direktor, rešio je da ih približi ženama novog doba, pa su, zajedno sa celom kućom, doživele svojevrsnu renesansu. U kolekciji za jesen/zimu 2015. predstavio ih je u još modernijem ruhu – kao espadrile, čizme i patike. Igrao se materijalima, dodao malo džinsa, satena i kože. Videli smo i četvrtastu petu, neke male luksuzne dodatke, pertle, i tako dalje. Na kraju ih je, ipak, vratio u prvobitnu verziju. Lagerfelda više nema, nema ni madmoazel Koko, ali njihov „Chanel“ je večan. To potvrđuju i cipele u dva tona, koje su se početkom sezone ponovo prošetale pistama, a sigurni smo da ćemo ih sve češće viđati i na ulicama svetskih metropola.