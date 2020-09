Gordana Šaulić večeras se posle skoro dve godine pojavila u javnosti na događaju na kom je bilo dosta poznatih. Otkako je 17. februara Šaban Šaulić tragično izgubio svoj život, Goca se potpuno povukla. Ona je želela da svoju bol proživi sama i uz porodicu. Iako su joj ćerke Sanela i Ilda, kao i sin Mihajlo najveća podrška i oslonac od kako njenog voljenog supruga više nema, Gordana je jedan deo sebe zauvek izgubila.

– Utehu nisam pronašla, i kako koji dan odmiče sve sam uverenija da nikada i neću. Previše je tuge, bola i nedostajanja… Ogromna je praznina nastala njegovim preranim odlaskom da bi išta moglo da je ispuni. Više od četiri decenije čitav moj svet vrteo se oko Šabana. Mi smo bili partneri u svemu, od braka, preko podizanja dece i brige o njima, sve do posla, koncerata i pesama. I onda, jednog kobnog jutra, sve to je nestalo. Ne znam kako bih to opisala, taj šok, osećaj praznine, tuge i nemoći. Kao da vam neko u sekundi uzme sav vazduh. I onda vas ostavi da pokušate da preživite bez njega – rekla je Gordana Šaulić u ekskluzivnoj ispovesti za magazin “Hello!” i dodala:

– Zaista imam osećaj da sam ispočetka morala da učim da dišem, da hodam, da govorim… U tim trenucima prosto morate da postavite odbrambeni mehanizam da biste sve podneli i preživeli. I ja sam odabrala da verujem da on nije otišao. Za mene je on na putu, s kog će se vratiti jednog dana. Upravo to mi je, uz svu podršku koju imam od porodice i prijatelja, davalo i daje snagu da svakog novog dana ustanem i idem dalje… Čekajući trenutak kada ćemo se opet sresti.

Gordana Šaulić posle godinu i po dana odlučila je da izađe iz svoje “izolacije”

Poziv ćerke Ilde i sina Mihajla, koji je od pre nekoliko dana ponovo solo, da im se pridruži na beogradskoj reviji Saše Milojkovića Goca je odlučila da prihvati. Odevena i dalje u crninu sa otmenom ešarpom preko ramena, Goca se u pratnji mlađe ćerke posle godinu i po dana pojavila u javnosti.

Osmeh na njenom licu govorio je da je okružena voljenim osobama i da je hrabro krenula dalje. Ilda i Mihajlo nisu se čitavo veče odvajali od majke, koja je trudila da bude dobro raspoložena, iako se iza njenog osmeha krije ogromna bol.

Svesna da su pred njom godine života bez voljenog supruga, Gordana i ne pokušava da na silu bude nasmejana niti da glumi sreću. Ona svoju bol nosi zauvek u srcu, kao i ljubav prema Šabanu sa kojim je provela više od četiri decenije u braku.

Šabanove brojne kolege, kao i prijatelji koji su se našli na ovom javnom događju bili su oduševljeni kada su videli Gocu. Reči podrške Šabanovoj udovici dali su nov vetar u leđa i želju da ponovo uživa u mnogim stvarima.