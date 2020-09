Megazvezda devedesetih Gagi Đogani proveo je noć u pritvoru. Kako saznaju domaći mediji, uhapšen je zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci. Porodica Đogani bila je u šoku, a gotovo niko od njih nije se čuo sa Gagijem koji se nikome nije javljao, pa su članovi porodice bili veoma zabrinuti.

Gagi Đogani na slobodi je bio već narednog dana, a zatim se oglasio na svom „Instagram“ storiju.

„Dobro sam. Hvala što brinete. Upao sam u probleme, ali rešiću ih sam. Hvala na razumevanju“, napisao je pevač i učesnik „Zadruge“.

Kako je u jednom intervjuu rekao, tokom karijere je imao problem sa narkoticima, a kada je Luna u „Zadruzi“ ispričala kako ga je jednom zatekla pod dejstvom narkotika, Gagi je otvorio dušu.

‒ To je najteži deo Luninog života, to je nju mnogo potreslo i zabolelo i ona to nikada neće zaboraviti. To je ostavilo dubok ožiljak i nju to boli. I na mene je sve to ostavilo veliki trag. Mnogo mi je bilo teško dok sam gledao sa kolikim bolom ona priča o tom periodu, plakao sam sve vreme, a ćerka Nina me je tešila i pokušavala da me smiri. Nina mi je brisala suze, mnogo mi je bilo teško ‒ rekao je Gagi za „Kurir“.

View this post on Instagram A post shared by Gagi Djogani (@gagiidjogani) on Sep 7, 2020 at 3:27am PDT

‒ Kajem se zbog svega, naravno. Luna nije ispričala razlog zbog kojeg sam krenuo stranputicom. Ja nisam taj profil narkomana, ja sam čovek umetnik, celog života sam se bavio sportom, 15 godina sam igrao fudbal. Igranje i koreografija mi je bilo sve u životu. Jednostavno, razlog mog odavanju poroku bio je moj emotivni razdor koji je usledio kao posledica razvoda od Anabele. Meni je tada propao svet, porodica mi se raspala. Propao mi je život. Najteže mi je bilo zbog dece. Razvod mi je teško pao. Svima razvod teško padne, neko ode i skoči s mosta, ubije se, neko ode u alkoholizam, neko ode u drogu. Ja sam izabrao drogu. Tu sam pronašao utehu i smatrao sam da ću te teške momente i tu bol da prebrodim uz drogu. Bio sam nestabilan, nisam mogao da shvatim da mi se porodica raspala i da mi je sve propalo kao kula od karata, a u celoj priči je bilo najteže mojoj deci ‒ istakao je svojevremeno denser.

‒ Prelomni trenutak kad sam odlučio da prestanem da koristim drogu bio je kad je Luna došla u bolnicu i zatekla me u veoma lošem stanju ‒ rekao je Gagi.

View this post on Instagram A post shared by Gagi Djogani (@gagiidjogani) on Sep 6, 2020 at 6:33am PDT

Gagi Đogani bio je pet godina na pravom putu, a onda se, kaže njegova rođaka Natalija, vratio na staro.

‒ Pet godina je bio čist i znala sam da će, kad uzme pare, ovako nešto da se desi ‒ rekla je ona za „Blic“.

Ipak, porodica još čeka da im se Gagi javi, da ga saslušaju i budu uz njega u ovom teškom trenutku. Rođeni brat i sestra, Đole i Nadežda, biraju da ne veruju da se ipak vratio porocima i spremni su da budu uz njega.

‒ Normalno smo pričali i sve, nas dvojica, nemoguće da se vratio porocima ‒ rekao je Đole za „Blic“.